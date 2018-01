Diễn biến trạm BOT T2 trong ngày hỗn loạn

Vào khoảng 11h30 trưa nay, một tài xế dừng xe tại làn thu phí cố thủ không chịu qua trạm cho biết, anh chở hàng từ tỉnh Kiên Giang sang tỉnh An Giang mỗi ngày 3 chuyến, qua trạm một đi và về là phải đóng 150 ngàn đồng. Hàng tháng anh phải đóng 12 – 14 triệu đồng tiền phí qua trạm, trong khi anh này chỉ đi đoạn đường khoảng 100m. Bị tài xế phản ứng, giao thông tại trạm T2 ùn tắc hơn 1km, chủ đầu tư đã phải xả trạm.

Nữ tài xế phản ứng không chịu đóng tiền qua trạm - Ảnh: Kim Hà.

Trong vòng 5 phút giao thông tại đây trở nên thông thoáng. Nhưng ngay sau đó, một tài xế khác điều khiển ô tô 4 chỗ BKS 67C – 12XX dừng tại cabin và cho rằng việc xây dựng trạm tại đây là bất hợp lí, các xe qua trạm này đã bị thu phí oan uổng khi di chuyển theo hướng Quốc lộ 80 về tỉnh Kiên Giang.

Đến 13h20, nữ tài xế tên Vân điều khiển xe tải BKS 68C- 067.71đi từ tỉnh Kiên Giang sang tỉnh An Giang để lấy hàng. Chị này cũng dừng xe tại cabin và không chịu đóng tiền qua trạm. Ngay sau đó, nhân viên trạm đã có mặt tại cabin để đàm phán. Tuy nhiên, việc bất thành, nhân viên trạm buộc phải xả cửa cho nữ tài xế qua. Đồng thời, một số người dân có mặt tại đây cũng lên tiếng yêu cầu dời trạm T2 vì đặt không hợp lí.

Vợ chồng tài xế ở An Giang “cố thủ” tại trạm đòi bán vé đúng km đã đi - Ảnh: Kim Hà

14h52, vợ chồng một tài xế ở An Giang điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 67A- 067.46 đang di chuyển từ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang về tỉnh Kiên Giang. Tài xế này dừng xe và yêu cầu nhân viên trạm bán vé đúng với đoạn đường anh đã đi.

“Tôi chỉ sử dụng 400m trên quốc lộ 91, tôi đi bao nhiêu tôi sẽ trả bấy nhiêu” – Tài xế nói. Nhân viên trạm T2 có mặt tại cabin với văn bản giải thích rằng trạm chỉ bán vé một lượt qua chứ không bán vé tính theo km. Để tránh tình trạng kẹt xe, bảo vệ đã phong tỏa làn nơi xe này đậu. Cố thủ tại làn thu phí khoảng 30 phút, vẫn không đàm phán được, nhân viên buộc phải xả trạm cho xe này đi.

Đến 16h30, nhiều xe lưu thông từ hướng An Giang về Kiên Giang cũng dừng xe tại trạm để phản ứng với những lí do tương tự.

Nhân viên đàm phán với tài xế - Ảnh: Kim Hà

17h20, tại làn đường số 1và 2 hướng Cần Thơ – An Giang, một xe khách đã cố thủ tại cabin soát vé để phản ứng khiến cả 2 làn đường bị ùn tắc nhẹ. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút đã thông thoáng trở lại.

Khoảng 16h chiều nhiều xe phản ứng yêu cầu dời trạm T2 trên quốc lộ 91 - Ảnh: Kim Hà.

Kẹt xe nhẹ vào chiều 10/1 - Ảnh: Kim Hà.

18h50, tại làn thu phí số 3 tại 2 hướng Cần Thơ và An Giang có 2 xe tải vào cabin đóng tiền với ngược chiều nhau, khiến một trong 2 xe phải lùi ra khỏi làn để di chuyển qua trạm. Theo một người phụ nữ đi trên xe tải hướng An Giang về Cần Thơ cho biết, trạm đã xả cửa cho xe kia qua tại sao lại thu phí xe này. Do đó, sau khi 2 xe không còn đối đầu, người này đã cho phương tiện đến ngay cabin yêu cầu được xả trạm nếu không sẽ không đi.

Trước đó, từ 22h30 tối ngày 9/1, các tài xế đã bắt đầu phản ứng tại trạm T2. Khoảng 23h cùng ngày, chủ đầu tư đã buộc phải xả trạm lần đầu tiên. Đến khoảng 0h30 rạng sáng 10/1, với tình trạng tương tự khiến trạm xả lần 2. Ít giờ sau đó tiếp tục xả trạm lần 3.

Nữ tài xế phản đối quyết liệt không chịu đóng phí qua trạm T2 Vào lúc 13h20 ngày 10/1, trạm BOT T2 Cần Thơ (BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) lại nóng lên khi vấp phải sự phản đối của một nữ tài xế tên Vân. Người này điều khiển xe tải đến ngay cabin rồi dừng tại đây gần 10 phút và nhất quyết không đóng tiền qua trạm.

Kim Hà