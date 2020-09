Diễn tập giải cứu 200 người trong đám cháy nhà hàng tiệc cưới ở Sài Gòn

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9h sáng 29/9, ngọn lửa kèm khói đen bốc lên tại khu vực tầng 1, nhà hàng tiệc cưới trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM.



Thời điểm này trong nhà hàng có khoảng 200 người hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra khu vực an toàn. Nhiều người bị thương bị kẹt lại ở các tầng và khu vực sảnh tiệc cưới tầng 1 xảy ra sự cố.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM huy động lực lượng, phương tiện nhanh nhất của Đội Chữa cháy khu vực 3, Đội Công tác chữa cháy và CNCH đến đám cháy, tổ chức công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn và chữa cháy.

Các đơn vị thuộc Công an quận Gò Vấp gồm đội Cảnh sát PCCC và CNCH; Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự; Công an Phường 7…, Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp, Bệnh viện Gò Vấp, Điện lực Gò Vấp…. cũng được huy động để bảo vệ an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân và phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.