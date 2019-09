Điều động, bổ nhiệm nhân sự 10 tỉnh thành

Ngày 3/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đã trao Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang bổ nhiệm đồng chí Lê Tuấn Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang, thời hành bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1/9/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phạm Xuân Bách, và đồng chí Võ Thanh Phong.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh vừa trao quyết định điều động Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Xuân Bách đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 3/9/2019 với thời hạn 5 năm.



Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng đã trao quyết định điều động Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Võ Thanh Phong đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 3/9/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Mai và đồng chí Nguyễn Minh Hải.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã trao quyết định tiếp nhận Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An Nguyễn Hồng Mai đến công tác tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc sở, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2019.Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng trao quyết định bổ nhiệm lại đối với Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Hải, thời gian bổ nhiệm lại 5 năm, kể từ ngày 1/9/2019.