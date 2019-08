Điều động, bổ nhiệm nhân sự 4 địa phương

Chiều 8/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đã trao quyết định điều động Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An Trần Mai Nhân đến UBND tỉnh công tác và nhận nhiệm vụ do cơ quan mới phân công từ ngày 12/8/2019;

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quyết định tiếp nhận Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An Trần Thế Luân đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An với thời hạn 5 năm, kể từ ngày 12/8/2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng vừa trao Quyết định số 1607/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ngày 6/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng đã trao Quyết định số 1619/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 6/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Hồng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm./.

