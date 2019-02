Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Chiều 14/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kể từ ngày 16/2/2019.

Đồng thời trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kể từ ngày 16/2/2019.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du mong muốn trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nỗ lực, gắn bó, trách nhiệm với công việc, đồng thời tu dưỡng rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chiều 14/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã trao Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 1/2/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Thanh Hải, Chánh Văn phòng Sở Công Thương Nghệ An giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Sáng 14/2, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định số 289/QĐ- UBND ngày 12/2/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình điều động và bổ nhiệm đồng chí Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. Đồng thời trao Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 12/2/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 12/2/2019 của UBND tỉnh Hòa Bình bổ nhiệm đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Chiều 13/2, Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ. Theo đó, đồng chí Lê Văn Tuệ, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Đồng chí Bùi Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thể thao trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế; Đồng chí Nguyễn Hoàng Nguyên, Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 13/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Bắc Việt đã trao Quyết định số 3551-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận chuẩn y kết quả bầu cử Bí thư Huyện ủy Bác Ái nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Mẫu Thái Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái.

