Điều động, bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Chiều 11/5, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đã trao Quyết định 1776-QĐ/HNDTW của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công nhận đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, khoá X, nhiệm kỳ 2018-2023.



Trước đó ngày 29/4, Hội Nông dân TPHCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại hội nghị, các ủy viên Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành trao quyết định và chúc mừng đồng chí Trương Thanh Sơn.

* Ngày 11/5, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Trương Thanh Sơn (cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đến nhận công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh để giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.* Chiều 11/5, tại kỳ họp bất thường, HĐND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố Hội An giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hội An, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.