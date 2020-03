Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Ngày 28/2, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.



Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, Đại tá Cát Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ; Đại tá Nghiêm Đình Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.



Tại hội nghị, Đại tá Cát Văn Thọ đã bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trên các mặt: Công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật và tài chính; các nhiệm vụ năm 2020 đã và đang triển khai, những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Sau khi các đại biểu dự hội nghị thảo luận, thống nhất ý kiến, Đại tá Cát Văn Thọ và Đại tá Nghiêm Đình Trung đã ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.



Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu trên cương vị mới, Đại tá Nghiêm Đình Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, phối hợp cùng các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương không ngừng phát triển.

Bàn giao chức trách nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang.



Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Dương Quang Hùng, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã bàn giao nội dung công việc của chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang cho Đại tá Vũ Đức Hiền, nguyên Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 346 để nghỉ công tác, chờ hưu theo chế độ.



Chúc mừng Đại tá Vũ Đức Hiền được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí chủ động nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang ngày càng vững mạnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngày 28/2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Dương Quang Hùng, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã bàn giao nội dung công việc của chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang cho Đại tá Vũ Đức Hiền, nguyên Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 346 để nghỉ công tác, chờ hưu theo chế độ.Chúc mừng Đại tá Vũ Đức Hiền được bổ nhiệm chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang, Trung tướng Dương Đình Thông yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí chủ động nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chấp hành và thực hiện nghiêm các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang ngày càng vững mạnh; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 1.



Thực hiện quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Đặng Trọng Đạo, nguyên Chính ủy Trường Quân sự Quân khu đã bàn giao công việc của chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu cho Đại tá Trần Thanh, nguyên Chính ủy Sư đoàn 3 để nghỉ hưu theo chế độ.



Chúc mừng Đại tá Trần Thanh được bổ nhiệm chức vụ mới, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu, Đại tá Trần Thanh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; luôn nêu trách nhiệm nêu gương, cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường ngày càng chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chiều 27/2, dưới sự chủ trì của Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Trường Quân sự Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 1.Thực hiện quyết định về nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, tại hội nghị, Đại tá Đặng Trọng Đạo, nguyên Chính ủy Trường Quân sự Quân khu đã bàn giao công việc của chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu cho Đại tá Trần Thanh, nguyên Chính ủy Sư đoàn 3 để nghỉ hưu theo chế độ.Chúc mừng Đại tá Trần Thanh được bổ nhiệm chức vụ mới, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu, Đại tá Trần Thanh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; luôn nêu trách nhiệm nêu gương, cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng nhà trường ngày càng chính quy, mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Vũ Hoài Bắc và Đại tá Lê Văn Tư.

* Chiều 28/2, tại Công an tỉnh Trà Vinh, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.



Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Hoài Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh; bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tư, Trưởng Công an thành phố Trà Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, trên cương vị mới Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc và Đại tá Lê Văn Tư, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát huy trình độ, năng lực; gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, tham mưu trúng, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Theo Báo Chính Phủ