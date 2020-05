Điều động, luân chuyển nhiều giám đốc, phó giám đốc công an

Quảng cáo

Tại Cao Bằng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đối với Thượng tá Sầm Minh Hồ, Trưởng Công an huyện Bảo Lạc.

Tại Đồng Nai, Bộ Công an đã quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh đối với đại tá Lê Quang Nhân và đại tá Nguyễn Ngọc Quang.

Đại tá Lê Quang Nhân từng là Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai. Năm 2018, ông được điều động giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy (thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy).

Tại Đà Nẵng, đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được điều động đến giữ chức vụ Phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Phan Văn Dũng từng là Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng. Sau khi Cảnh sát PCCC sáp nhập về Công an thành phố Đà Nẵng, đại tá Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Tại Hậu Giang, Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh thay cho đại tá Phan Hoàng Lắm, nghỉ công tác từ 1/5.

Tại Hưng Yên, Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh thay đại tá Đỗ Đình Hào nghỉ hưu theo chế độ; thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Đắk Nông, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Lai Châu, đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phạm Hải Đăng, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại Lạng Sơn, đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời điều động, bổ nhiệm đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Luân Dũng - Duy Chiến