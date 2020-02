Điều tra vụ du khách Thái Lan bị đánh ở Đà Lạt

Quảng cáo

Ngày 17/2, bà Nguyễn Thị Nguyên-Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết vừa giao cho Thanh tra Sở xác minh làm rõ thông tin nói trên. Một lãnh đạo của UBND TP Đà Lạt cũng cho hay đã nắm thông tin vụ việc này và giao Công an TP Đà Lạt làm rõ, báo cáo kết quả để tỉnh có phương án xử lý nghiêm.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 11/2, đoàn du khách Thái Lan đang xếp hàng để chụp ảnh tại hồ Vô cực trong KDL Đường hầm điêu khắc đất sét thì nữ du khách Việt Nam tên là N.T.T. (42 tuổi, trú quận Bình Thạnh - TPHCM) cùng 1 người đàn ông lấn vào chụp hình trước. Cô P (29 tuổi, du khách Thái Lan) không đồng ý và đã xảy ra tranh cãi giữa hai bên. Lực lượng bảo vệ KDL đến can ngăn.

2 du khách Việt Nam lên bờ trước và đứng phía cuối hồ. Đến khi đoàn du khách Thái Lan bước lên thì bà N.T.T. (người mặc áo màu cam) bất ngờ lao đến giật tóc chị P dẫn đến xô xát. Hậu quả chị P bị đứt một nhúm tóc, trầy mũi và gãy kính. Bảo vệ của KDL đã can ngăn và mời Công an Phường 4 (TP Đà Lạt) đến giải quyết. Khi tường trình lại vụ việc, bà N.T.T. thừa nhận: “… quá trình xô xát, người phụ nữ Thái bị trầy mũi và gãy kính mát, còn tôi không bị thiệt hại gì”. Sau đó, hai bên viết giấy thỏa thuận tự giải quyết, không yêu cầu công an xử lý rồi ra về.

Đêm 11/2, cô P đưa lên trang Facebook cá nhân của mình bài viết khá dài với những lời lẽ bức xúc: “…Khi bị hắt nước vào mặt, chúng tôi đã bỏ đi để không xảy ra vấn đề gì với người phụ nữ này. Nhưng một người bạn của người đó đã xô vào chúng tôi. Một người đàn ông khác nhặt một thanh gỗ lên như sẽ đánh chúng tôi. Có 3-4 bảo vệ đến can ngăn. Khoảng hơn 1 giờ sau, cảnh sát đến làm việc. Chúng tôi đã yêu cầu nhưng người phụ nữ áo cam và bạn trai cô ấy không xin lỗi. Nếu chúng tôi muốn thực hiện vụ kiện, chúng tôi cần phải đi thưa kiện và chờ đợi tòa án giải quyết. Nhưng chúng tôi chỉ sắp xếp một chuyến đi ngắn, không thể chờ đợi việc đó...”.

Phần cuối status, cô P viết: Ai đến Việt Nam cẩn thận nhé. Hãy cẩn thận về việc xếp hàng. Cố gắng đừng nói gì cả nếu bạn không muốn rắc rối.

Đến ngày 13/2, một trang tin điện tử của Thái Lan chuyên về giải trí, du lịch đã dẫn lại lời cô P và những hình ảnh, video clip về sự việc, cảnh báo du khách đi du lịch đến Việt Nam hãy cẩn thận.

Theo đại diện Công ty CP Sao Đà Lạt, vụ việc này là điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương, nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận du khách Việt Nam. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc cũng không thể chấp nhận cách cư xử của du khách N.T.T. Công ty gửi lời xin lỗi đến với nhóm du khách Thái Lan; đồng thời cho rằng, hành động đó không đại diện cho hình ảnh của người Việt Nam nói chung và người Đà Lạt nói riêng.

Kim Anh