Điều tra xe biển số Lào cán qua nữ sinh lớp 11

Trước đó, khoảng 7h ngày 1/11, xe ô tô đưa đón học sinh đến trường biển kiểm soát Lào UN 6668 - của nhà xe Thắng Huế, khi từ đường Hồ Chí Minh rẽ vào đường liên xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ, Nghệ An), một nữ sinh lớp 11 đứng gần cửa xe bị ngã xuống đường và bị chính bánh xe cán qua người tử vong thương tâm.Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh: Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; xử lý nghiêm đối với các cá nhân vi phạm, đặc biệt với người điều khiển phương tiện gây tai nạn.Đề nghị Sở GTVT Nghệ An kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp, cá nhân là chủ sở hữu của xe ô tô trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô nhằm đảm bảo an toàn giao thông.Phòng GD&ĐT các địa phương được yêu cầu rà soát các trường học sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa đón học sinh, phối hợp với hội phụ huynh làm việc với các chủ phương tiện. Yêu cầu các chủ phương tiện phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái.Tuyệt đối không hợp đồng vận chuyển đưa đón học sinh đối với các chủ xe không đảm bảo các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tổ chức kiểm tra, giám sát ngăn chặn kịp thời các trường hợp không đảm bảo điều kiện.Lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện xe ô tô đưa đón học sinh.

Lê Hữu Việt