Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tại Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

Quyết định số 2355/QĐ-TTg đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường cho từng giai đoạn đến năm 2015, năm 2020, trong đó có 4 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 18 chỉ tiêu về phát triển văn hóa - xã hội, 5 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: “Nghệ An xác định đây là cuộc hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của miền Tây của tỉnh trong thời gian tới và đề nghị các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp… tập trung đánh giá những kết quả miền Tây Nghệ An đã đạt được; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua gần 5 năm thực hiện Quyết định 2355/QĐ-TTg, đồng thời hãy đóng góp, hiến kế định hướng chiến lược và giải pháp phát triển cho miền Tây Nghệ An trong giai đoạn tới”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Trong Hội thảo, các đại biểu đã khai quát lên các vấn đề; Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014-2018 trên địa bàn miền Tây Nghệ An ước đạt 8,5%, cao hơn tăng trưởng bình quân chung toàn tỉnh (tăng trưởng bình quân của tỉnh giai đoạn này là 7,59%); Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 26,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá, kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng, dự báo có 4/27 chỉ tiêu quan trọng trong Quyết định số 2355/QĐ-TTg khó đạt mục tiêu đề ra đến năm 2020 gồm: chỉ tiêu về tăng trưởng; cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; thu ngân sách.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng tình cao với ý kiến phát biểu góp ý hết sức tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu và cho rằng phát triển miền Tây Nghệ An là nhiệm vụ rất quan trọng. Đây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

“Trước hết cần tập trung cho quy hoạch phát triển miền Tây Nghệ An trong quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ An. Trên cơ sở quy hoạch cần tính toán để phát triển hạ tầng nhằm phát triển các vùng sản xuất; cụm dân cư, đô thị; thương mại, du lịch và công nghiệp cho khu vực miền Tây...”, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu.

Miền Tây tỉnh Nghệ An có tổng diện tích tự nhiên 13.728,97 km2, chiếm 83,36% diện tích toàn tỉnh, có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 217 đơn vị hành chính cấp xã. Dân số toàn vùng khoảng hơn 1,1 triệu người, chiếm 36,6% dân số của Nghệ An.

Cảnh Huệ