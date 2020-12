Đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ giảm sâu 1 độ C, chưa xuất hiện băng tuyết

Quảng cáo

Theo Trạm khí tượng thủy văn Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình), so với hai ngày trước, tối 15/12 và sáng 16/12, nhiệt độ đã giảm sâu 2,3 độ C, với nhiệt độ đo ngoài trời khoảng 1 độ C.

Anh Nguyễn Hoàng Toàn, phụ trách khu du lịch Mẫu Sơn (thuộc sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn) cho biết, thời điểm hiện tại, ở đỉnh Mẫu Sơn có sương mù, mưa nhỏ, gió thổi mạnh làm không khí càng trở nên rét, cóng.

Khu nhà chín gian trên đỉnh Mẫu Sơn vắng lặng, nhiệt độ giảm sâu vào buổi sáng và ban đêm. - Ảnh: H. Toàn

Trời mù sương kèm theo mưa nhỏ, nếu nhiệt độ giảm xuống thêm, có thể sẽ có băng tuyết trong nay, mai.

Cỏ cây, cảnh vật ở Mẫu Sơn đều chìm trong màn sương bàng bạc.

“Nhiệt độ giảm sâu, cỏ cây, hoa lá và nhà cửa trên Mẫu Sơn chìm trong màn sương, mây bàng bạc. Nhìn xa ở những ngọn núi Công Sơn, Mẫu Sơn có màu trắng đục của mây và khí núi. Tuy nhiên, chưa xuất hiện băng tuyết xảy ra như các năm trước”. Anh Toàn thông tin thêm.

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiều người dân địa phương và du khách phương xa háo hức muốn đến Mẫu Sơn để chứng kiến và ghi lại cảnh băng tuyết.

Còn tại thành phố Lạng Sơn và các huyện biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời tiết lạnh, nhiệt độ từ 5 đến 7 độ C.

Nguyễn Duy Chiến