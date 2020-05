Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều nơi ùn tắc, tái diễn đua xe

Quảng cáo

Chiều 3/5, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn khiến 79 người tử vong, 76 người bị thương; thiệt hại ước tính khoảng 1,231 tỷ đồng. So với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 2 người chết và 2 người bị thương.

Qua thống kê, tai nạn đường bộ liên quan ô tô, xe máy chiếm 60,96%. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát gây tai nạn; chuyển hướng không đúng quy định; sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ vào thời điểm từ 18-24h hàng ngày.

Trong kỳ nghỉ lễ, CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 29 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 13,6 tỷ đồng; tạm giữ 204 ô tô, 4.848 mô tô, tước 1.512 GPLX các loại. Trong đó, 1.830 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, 3 tài xế dương tính ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng tuần tra kiểm soát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phát hiện ô tô 5 chỗ mang BKS 15A-574.58 đi ngược chiều trên làn đường 120km/h tại nút giao Tân Vũ. Tra cứu hệ thống, cảnh sát xác định chủ phương tiện vi phạm là Phạm Duy Linh (Kiến Thụy, Hải Phòng), qua đó đề xuất xử phạt 17 triệu đồng theo quy định.

Nạn đua xe rất phức tạp

Cũng theo Cục CSGT Bộ Công an, trong những ngày nghỉ lễ, tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với công an các địa phương lên phương án, kế hoạch xử lý hàng loạt ổ nhóm tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lái xe tốc độ cao, rú ga, nẹt pô. Kết quả, CSGT các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Lâm Đồng đã ngăn chặn 14 vụ, xử lý 283 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng dương tính chất ma túy), tạm giữ 238 phương tiện để xử lý.

Nghiêm trọng hơn, đã xảy ra 2 vụ chống đối cảnh sát thi hành công vụ tại Đồng Nai và Tiền Giang khiến 2 cán bộ bị thương. Cụ thể, ngày 1/5 tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 769 phát hiện xe mô tô 59N3-077.03 chạy quá tốc độ 60/50 km/h. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lái xe lấn làn bỏ chạy dẫn đến va chạm với mô tô đặc chủng do trung úy Nguyễn Đình Thọ điều khiển. Va chạm khiến trung úy CSGT và nam thanh niên lái xe máy bị thương, phải nhập viện. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định, nam tài xế này là Ngô Văn Dũng đã vi phạm nồng độ cồn mức 93,31mg/100ml máu.

Tối 2/5, trong khi làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép, thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Tiền Giang ra hiệu lệnh dừng xe máy BKS 63-B3-036.52 do Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002) điều khiển. Tuy nhiên, tài xế bất tuân, lái xe đâm xe thẳng khiến thiếu tá Hồ ngã xuống đường, bị thương nặng. Sau khi được đưa vào viện, thiếu tá Hồ được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương hàm.

Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, do nhu cầu đi lại của người dân về quê và đi du lịch trong dịp lễ nên lưu lượng phương tiện tăng cao vào ngày 30/4, 1/5 và 3/5, dẫn đến một số tuyến đường, khu vực ra vào cửa ngõ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Lạt… xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm. Đặc biệt, xảy ra ùn tắc kéo dài trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình; Dầu Dây - Long Thành.

Nguyễn Hoàn