Doanh nghiệp nào được chọn mua sắm thiết bị chống dịch COVID - 19?

Chỉ định nhiều gói thầu

Gói thầu hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động được phê duyệt ngày 27/3/2020, hoàn thành ngày 30/3/2020. Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định rút gọn, tổng giá trị 7,56 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty CP Thương mại và Đầu tư Giải pháp Việt với giá trúng thầu 7,23 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế Quảng Nam chỉ định nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch COVID - 19. Cụ thể: Ngày 12/2, Sở Y tế Quảng Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm hệ thống đo nhiệt độ cơ thể từ xa bằng camera ảnh nhiệt hồng ngoại, có giá 1,67 tỷ đồng. Doanh nghiệp được chỉ định thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Đô trúng thầu với giá 1,63 tỷ đồng.

Gói thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 có tổng giá trị 54,2 tỷ đồng được phê duyệt ngày 28/2. Gói thầu này bao gồm 5 gói thầu nhỏ, với 5 doanh nghiệp khác nhau trúng thầu. Công ty TNHH Thiết bị Vật tư Y tế Việt Nam trúng gói trị giá 14,4 tỷ đồng; Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Thắng Lợi trúng gói giá 6,72 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh trúng gói giá 13,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Y tế Việt Tiến trúng gói 12,9 tỷ đồng và Công ty Cổ Phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng trúng gói 6,3 tỷ đồng.

Ngày 13/3, Sở Y tế Quảng Nam có quyết định 216a/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm vật tư tiêu hao phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Gói này có giá 2,7 tỷ đồng, được chỉ định theo hình thức rút gọn cho Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (Đà Nẵng) với giá trúng thầu là 2,2 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Sở Y tế Quảng Nam có quyết định số 313/QĐ-SYT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Bộ trang phục phòng hộ chống dịch). Gói thầu này có giá 1,2 tỷ đồng. Công ty TNHH hóa chất và thiết bị y tế Nguyên Đại Hưng là doanh nghiệp được chỉ định thầu với đúng mức giá dự toán ban đầu.

Nguồn vốn ngân sách

Hầu hết các gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng. Nguồn vốn thực hiện các gói thầu từ ngân sách hoặc từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các doanh nghiệp.

Liên quan đến gói thầu mua sắm Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động giá 7,2 tỷ gây xôn xao dư luận, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã yêu cầu Sở Y tế và Sở Tài chính báo cáo cụ thể. Sau ngày 3/5 tỉnh sẽ xem xét, cần thiết sẽ thanh tra toàn bộ việc mua sắm này.

Hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động mà tỉnh Quảng Nam mua, gồm máy tách chiết DNA/RNA tự động model QIAsymphony SP, máy chia mẫu tự động QIAsymphony AS cùng do hãng Qiagen sản xuất, xuất xứ Thụy Sĩ. Riêng máy Realtime PCR model Roter-gene QMDx do hãng Qiagen sản xuất, xuất xứ tại Malaysia, có công suất tối đa 72 mẫu/ lần chạy. Các xét nghiệm định lượng HBV, HCV, HIV, EBV, CMV, corona... Ngoài ra, còn có một số thiết bị phụ trợ được mua tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam khẳng định, việc mua máy xét nghiệm được thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh chứ không tự ý mua. “Việc này được thực hiện đúng theo quy định, không thổi giá, không trục lợi” - ông Hai nói.

Hoài Văn