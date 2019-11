Doanh nghiệp xây đền miếu trong khu công nghiệp đang 'bức tử' môi trường?

Quảng cáo

Theo phản ánh của người dân, giáo viên giảng dạy gần Nhà máy men Frit Phú Sơn (lô CN 17, Khu công nghiệp Phú Đa, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang), thời gian gần đây, trong quá trình vận hành, nhà máy đã xả khói thải dày đặc ra môi trường. “Khói thải dày đặc, che mù cả một khoảng trời phát tán ra môi trường có mùi khét lẹt, lan tới tận trường học cách đó hơn một cây số. Tôi giảng dạy ở đây gần 20 năm, nhưng chưa bao giờ phải ngửi mùi khét váng óc như vậy”, giáo viên T.V.T công tác tại Phú Đa cho biết.

Cán bộ làm việc tại một phòng ban thuộc UBND huyện Phú Vang cũng phản ánh về mùi khét phát ra môi trường từ Nhà máy men Frit Phú Sơn.

Từ thông tin của cán bộ, giáo viên tại thị trấn Phú Đa, PV đã ghi được hình ảnh Nhà máy men Frit Phú Sơn thải khói dày đặc ra môi trường không khí, bất kể ngày cũng như đêm. Lượng khói thải đậm đặc đến mức che lấp cả khu nhà giàn nằm cạnh hệ thống thải khí của nhà máy. Nhìn từ xa, lượng khói thải của nhà máy mù đặc như bốc ra từ những lò nung vôi hàu truyền thống có công nghệ lạc hậu.

Theo giải thích của một vị phó giám đốc Nhà máy men Frit Phú Sơn, sở dĩ khói thải bốc lên từ nhà máy nhìn dày đặc mờ mịt là do tương tác với không khí lạnh trên không trung, tạo nên một khối mù. Về mùi khét từ nhà máy phát tán ra môi trường, vị này không giải thích được lý do mà chỉ cho biết cơ sở sản xuất đang trong thời gian chạy thử nghiệm (từ tháng 8/2019), nên sẽ khắc phục những gì chưa bảo đảm. Vị này cung cấp cho PV một tập báo cáo giám sát môi trường định kỳ quý 3/2019, do Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh TT-Huế thực hiện.

Theo báo cáo này, một trong những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí tại Nhà máy men Frit Phú Sơn là phải trồng cây xanh để cải thiện điều kiện vi khí hậu và hấp thu các chất ô nhiễm trong không khí. Giải pháp là vậy, nhưng gần 3 tháng kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành, Công ty cổ phần Công nghệ Frit Phú Sơn đã phớt lờ yêu cầu này. Khi được hỏi, Giám đốc công ty là ông Lê Đình Quý Sơn thản nhiên cho đó là “chuyện vặt”.

Chưa hết, đến nay dù đã đi vào vận hành nhiều tháng, nhưng công tác hoàn trả mặt bằng vẫn chưa được doanh nghiệp thực hiện trước sự “ngó lơ” của Ban quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh TT-Huế. Xung quanh nhà máy hiện nay ngổn ngang những gò đống đất thải chưa được giải tỏa, bốc dỡ gây cản trở dòng chảy, kèm với đó là những hố đào sâu hoắm được tạo nên trong quá trình xây dựng nhà máy rất nguy hiểm cho con người và gia súc.

Trước tình hình nêu trên, trong sáng 18/11, PV đã tìm cách liên hệ với ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh TT-Huế để nắm thông tin xử lý môi trường, xử lý việc xây dựng đền miếu trái phép trên đất khu công nghiệp và những yêu cầu về trồng cây xanh, hoàn thổ sau thi công công trình tại Nhà máy men Frit Phú Sơn, tuy nhiên vị này tìm cách cáo bận.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, thời gian gần đây, tại Khu công nghiệp Phú Đa xuất hiện một khu đền miếu, điện thờ bề thế xây mới trong đất được UBND tỉnh TT-Huế giao xây dựng Nhà máy men Frit Phú Sơn (thuộc Công cổ phần Công nghệ Frit Phú Sơn, trụ sở đóng tại TP Huế), khiến nhiều người băn khoăn về tính hợp pháp của công trình tâm linh này.

Theo tìm hiểu, nhà máy sản xuất men frit của Cty Phú Sơn xây dựng tại Khu công nghiệp Phú Đa (huyện Phú Vang) vừa đưa vào vận hành từ tháng 8/2019, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Theo thủ tục giao đất của UBND tỉnh TT-Huế, đây là đất khu công nghiệp có tổng diện tích gần 5ha phục vụ xây dựng nhà xưởng sản xuất men frit, kho bãi, sân đỗ, nhà điều hành, văn phòng, hệ thống xử lý chất thải… Trong thủ tục giao đất không có hạng mục nào dùng làm nơi tổ chức, xây dựng không gian thờ tự tâm linh.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, việc xây dựng các công trình thờ tự trong các khu công nghiệp là chưa có trong tiền lệ tại địa phương này. UBND tỉnh hiện đã chỉ đạo Ban quản lý các khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý.

