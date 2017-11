Đón chính thức Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội

Tường thuật trực tiếp 10 phút trước Sau cuộc họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đi dạo trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Tổng thống Trump sẽ ghé thăm Nhà sàn Bác Hồ trước khi đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 42 phút trước Sau họp báo chung, Tổng thống Donald Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước khi rời Việt Nam lên đường sang Philippines. 45 phút trước Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump họp báo chung Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành cuộc họp báo chung tại Phủ chủ tịch. 49 phút trước “Tôi muốn cám ơn người Việt Nam vì sự đón tiếp nồng hậu này. Rất nhiều người đã tới đất nước này để chiêm ngưỡng các hang động đá vôi hay bơi ở vịnh Hạ Long, những cảnh đẹp của đất nước của bạn. Qua 3 thập kỷ chúng ta đã tìm được mối quan hệ chung”, Tổng thống Donald Trump nói tại cuộc họp báo. 53 phút trước Tổng thống Donald Trump cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được có mặt tại Hà Nội, đồng thời chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Tổng thống Hoa Kỳ cho hay đôi bên đã đạt được những thỏa thuận thương mại song phương bình đẳng, công bằng và có đi có lại, điều này là chưa từng có đối với Hoa Kỳ trước đây. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 60 phút trước Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 65 phút trước Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm và lễ ký kết các văn kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi và Ngài Tổng thống Donald Trump có cuộc hội dàm bổ ích về song phương các vấn đề quốc tế mà cả hai cùng quan tâm. Quan hệ hai nước trong thời gian qua đạt được nhiều hiệu quả thực chất, có lợi cho nhân dân hai nước". 70 phút trước Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chứng kiến doanh nghiệp hai bên ký một số thỏa thuận thương mại tiêu biểu: Hợp đồng mua, hỗ trợ sản phẩm động cơ PW1100G-JM; Biên bản Ghi nhớ có ràng buộc về Hợp đồng bảo dưỡng động cơ máy bay Pratt & Whitney PW1100G-JM trị giá: khoảng 1,5 tỷ USD; Bản Ghi nhớ về Dự án Kho cảng khí đốt hóa lỏng tự nhiên Sơn Mỹ trị giá khoảng 1,3 tỷ USD; Bản Ghi nhớ về Hợp tác cung cấp khí đốt hóa lỏng tự nhiên và Đầu tư thượng nguồn; Hợp đồng mua và bảo dưỡng 20 động cơ thế hệ mới PW1000G để lắp đặt cho 10 tàu bay A321NEO của Vietjet. 84 phút trước Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump sẽ tiến hành cuộc họp báo chung tại Phủ Chủ tịch. Sau họp báo chung, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước khi rời Việt Nam lên đường sang Philippines. 90 phút trước Ảnh: AP Ảnh: AP 100 phút trước 9h45, cổng khách sạn Hilton và phố Đặng Thái Thân, địa điểm dự kiến trong danh sách thăm của Tổng thống Donald Trump bị phong toả và canh phòng cẩn mật. Ảnh: Toan Toan Ảnh: Toan Toan 110 phút trước Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu rất ấn tượng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, với thông điệp khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu bền của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và những khu vực lân cận. 118 phút trước 2017 là năm quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 5 vừa qua, khoảng 20 hợp đồng và văn bản thỏa thuận hợp tác giữa hai nước được trao đổi với tổng giá trị khoảng 10 tỷ USD đã được ký kết. 127 phút trước APEC, và một chữ “chung” Tuần lễ cấp cao Diễn đàn kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC 2017 với đỉnh cao là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng đã kết thúc tốt đẹp chiều qua, 11/11. 135 phút trước Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 145 phút trước Tổng thống Donald Trump khẳng định, không niềm vui nào có thể sánh được với sự phát triển của quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam hiện nay. 146 phút trước Sau lễ đón là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump. 147 phút trước Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 155 phút trước Đúng 9h, đoàn xe Tổng thống Donald Trump đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 158 phút trước Siêu xe Cadillac của Tổng thống Donald Trump đi qua khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Ngọc Cương Ảnh: Ngọc Cương 160 phút trước Đoàn xe của Tổng thống Donald Trump di chuyển về hướng Phủ Chủ tịch. 162 phút trước 8h53, đoàn xe của Ngoại trưởng Rex Tillerson đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 165 phút trước 8h52, đoàn xe hộ tống Tổng thống Donald Trump bắt đầu rời khách sạn Metropole, đi về hướng Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà 166 phút trước Các cháu thiếu nhi vẫy cờ hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ trước lễ đón. Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan 170 phút trước 170 phút trước 8h45, lực lượng tiêu binh vào vị trí, sẵn sàng nghi thức đón đoàn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan Ảnh: Thu Loan 175 phút trước 8h40, lực lượng an ninh và cảnh sát thành phố Hà Nội điều tiết giao thông khu vực quanh khách sạn Metropole. 180 phút trước Cũng tại Tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tối 11/11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ vinh dự đến thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam đang có những bước tiến tích cực chưa từng có. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh. Mục kích mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Donald Trump ở khách sạn Các mật vụ Mỹ phối hợp với lực lượng an ninh Việt Nam bảo vệ Tổng thống Donald Trump khi ông nghỉ ngơi tại khách sạn Metropole (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 8h30, hai chiếc xe Cadillac One của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sẵn sàng xuất phát. Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà Việt Nam là điểm dừng chân thứ tư trong chuyến công du ở 5 nước châu Á lần này của ông Trump, sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý [Infographic] Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam Chiều 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Đà Nẵng bay ra Hà Nội, kết thúc chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC để bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump vào tối qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đây đã là bạn, là Đối tác toàn diện với sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và thể chế của nhau, cùng nỗ lực vì một châu Á – Thái Bình Dương hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Kể từ khi bình thường hoá quan hệ, lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa hai dân tộc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai Tối 11/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 35 Hùng Vương (Hà Nội) Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chủ trì Tiệc chiêu đãi Nhà nước Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn cấp cao Mỹ thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên các hãng thông tấn, báo chí trong và ngoài nước có mặt tại Phủ Chủ tịch từ rất sớm. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý 80h, công tác chuẩn bị lễ đón chính thức Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ diễn ra khẩn trương. Ảnh: Như Ý Ảnh: Như Ý Ngày đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội Chiều qua (11/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 11 và 12/11. Đoàn xe hộ tống Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đỗ trước cửa khách sạn Metrople, sẵn sàng di chuyển về Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà Ảnh: Thanh Hà

Sau lễ đón là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung. Cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Chuyến thăm cũng cho thấy Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trong đó coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Vào chiều nay, Tổng thống Donald Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sau khi đã tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tổng thống Donald Trump tới Philippines để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN và hôm sau dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ, dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á.

Nhóm PV