Đóng điện chuẩn bị chạy thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Theo thông báo, hiện dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã được xông điện (cấp điện) trên toàn tuyến, để phục vụ công tác thi công, kiểm tra, vận hành, chạy thử đơn động, liên động cho từng thiết bị; cũng như để chuẩn bị công tác vận hành, chạy thử liên động toàn dự án.



Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân quanh khu vực công trường và các tài sản, thiết bị đã lắp đặt của toàn dự án, Ban Quản lý dự án Đường sắt cảnh báo:



Người dân không tự ý xâm nhập vào khu vực công trường vì sự an toàn của chính người dân; không tự ý tháo dỡ các thiết bị và tài sản của dự án; không mang vác, lắp dựng cây, cột bằng kim loại, các loại cột gỗ tươi.., để tránh va chạm gây nên phóng điện dẫn đến mất an toàn.



Trước đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt, Tổng thầu EPC, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để chạy thử tàu trên tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong tháng 8 tới, đảm bảo đưa vào vận hành thương mại tuyến đường từ tháng 12 tới.

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, điểm đầu tại ga Cát Linh, điểm cuối tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông).

Lê Hữu Việt