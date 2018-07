Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: VGP)

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Bảy lịch sử, cả nước ta đang hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ với nhiều hành động thiết thực để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Hòa trong không khí đó, hôm nay, tại Ngã ba Đồng Lộc - địa danh huyền thoại, mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ, chúng ta cùng nhau trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào, đồng chí lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tri ân sâu sắc.

Để đất nước Việt Nam có hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc chúng ta đã phải trải qua biết bao các cuộc chiến đấu trường kỳ, gian khổ chống quân xâm lược, phải chịu đựng biết bao hy sinh, mất mát to lớn. Hơn ai hết, nhân dân ta hiểu rất rõ giá trị của độc lập, tự do và chúng ta sẽ quyết tâm giữ gìn độc lập, tự do đó cho muôn đời sau.

Vì độc lập, vì tự do và thống nhất đất nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, toàn dân ta đã dành “tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Biết bao hy sinh, gian khổ, biết bao chiến công hiển hách của quân và dân cả nước đã đi vào huyền thoại gắn với những tên đất, tên người. Trong đó, địa danh Đồng Lộc đã đi vào lịch sử với sự hy sinh to lớn trên từng tấc đất thân yêu của hàng trăm anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi mới mười tám, đôi mươi – những người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất này, nơi cách đây 50 năm, “bữa ăn cuối cùng mười chị em không có gạo, nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường”.

Với vị trí yết hầu, Ngã ba Đồng Lộc nằm trên các hành lang giao thông nối liền Bắc- Nam, Đông - Tây, là điểm trung chuyển cho các chiến trường hai miền Nam Bắc và chiến trường Lào. Vượt qua con đường độc đạo Ngã ba Đồng Lộc, quân ta sẽ toả ra nhiều tuyến đường khác nhau để đi vào miền Nam chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì vậy, không quân Mỹ liên tục đánh phá Đồng Lộc, coi đây là “tọa độ chết” nhằm cắt đứt huyết mạch giao thông của quân và dân ta. Dù phải hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn của quân thù, dù không một cây cỏ nào sống sót bởi đạn bom cày xới trên mảnh đất “túi bom, chảo lửa” này, nhưng với tinh thần “tim có thể ngừng đập, nhưng đường không thể tắc”, “xe chưa qua, nhà không tiếc”, những người lính, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân nơi đây đã anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để mạch máu giao thông không bị tắc nghẽn.

“Bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc”. Đã có biết bao người con thân yêu của quê hương, đất nước mãi mãi nằm lại mảnh đất thiêng liêng này. Trong đó, tiêu biểu nhất là sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ thanh niên xung phong - 10 đoá hoa trinh liệt vào ngày 24/7/1968 đã viết thêm một câu chuyện huyền thoại bất tử của dân tộc ta. Với tuổi đời còn rất trẻ,chưa ai lập gia đình, dù không kịp bước chân về phía hòa bình nhưng máu xương của các chị đã hòa tan vào non sông, tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Sự hy sinh anh dũng của các chị đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện sự cống hiến to lớn, không tiếc tuổi xuân của tầng tầng, lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”.

Chiến thắng Đồng Lộc là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là chiến thắng của ngọn cờ cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; của đường lối kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại của Đảng ta.

Những tấm gương quên mình vì Tổ quốc, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ đã làm rạng ngời đất mẹ, mãi mãi được khắc ghi không bao giờ phai mờ trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam và trong lịch sử dân tộc ta; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng, cha ông ta, các thế hệ đi trước đều phải hy sinh bao xương máu trên mỗi tấc giang sơn mới giữ được độc lập, tự do của Tổ quốc. Những Truông Bồn, Ngã ba Đồng Lộc, hang Tám cô, Thành cổ Quảng Trị… và hàng nghìn địa danh khác luôn nhắc nhở chúng ta và thế hệ con cháu mai sau về một thời đất nước gian lao, mưa bom, bão đạn nhưng chưa bao giờ người Việt Nam chịu cúi đầu khuất phục trước kẻ thù.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh mạnh mẽ trên những mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt năm xưa. Đến Đồng Lộc hôm nay, chúng ta vui mừng được chứng kiến một vùng đất xanh tươi, tràn đầy sức sống. Sau ngày đất nước thống nhất, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh cùng đồng chí, đồng bào cả nước, chúng ta đã đầu tư, tôn tạo, xây dựng và phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc thành Di tích quốc gia đặc biệt để ghi công lực lượng Thanh niên xung phong toàn quốc. Từ mảnh đất bom cày, đạn xới, hố bom chồng lên hố bom, Đồng Lộc hôm nay đã là một thị trấn với sự đổi mới, chuyển mình phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên. Ngã ba Đồng Lộc đã trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong xây dựng, phát triển Tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Kinh tế tăng trưởng cao và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư về nguồn lực, có các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững. Văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm ngày càng tốt hơn, các chính sách đối với người có công được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hà Tĩnh là điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội rất đáng tự hào này đã và đang tạo đà vững chắc cho Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự đổi thay và phát triển nhanh chóng của Hà Tĩnh nói chung và mảnh đất Đồng Lộc nói riêng ngày nay cũng là nhờ những công lao, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Tại buổi lễ này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và cả nước, với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, phải thực hiện thật tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong… giúp đồng chí, đồng bào vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, có cuộc sống ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng. Chúng ta xác định việc thực hiện công tác thương binh liệt sỹ, chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công là bổn phận, trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của mỗi con người chúng ta.

Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người con đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, của hòa bình, thống nhất. Chúng ta càng phải kiên quyết bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để các thế hệ người dân Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chúng ta nguyện sống xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, của đồng chí, đồng bào; nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin chúc các đồng chí lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

PV