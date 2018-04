Đột nhập cơ sở thẩm mỹ 'chui' giữa Sài Gòn

Chiêu trò câu khách

Vào Facebook Trang Đặng, biết chúng tôi có nhu cầu tiêm filler thon gọn cằm, người tên Nguyễn Minh Đạt (tự nhận là chủ cơ sở thẩm mỹ Đặng Trang) nhanh chóng bảo tôi kết bạn để tư vấn cho cụ thể. Thông qua mạng xã hội, Đạt niềm nở hỏi khách cần làm dịch vụ gì. Sau khi trao đổi qua loa, người này “ngọt ngào” đưa ra những gợi ý tư vấn cho khách theo yêu cầu. Cụ thể, dịch vụ tiêm thon gọn cằm sẽ có giá 3 -4 triệu đồng tùy khách lựa chọn.

Khi chúng tôi than thở không nhiều tiền nên e không làm được, người này liền đổi phương án: “Nếu chính anh thực hiện thì sẽ có giá 4 triệu đồng, còn học viên anh làm thì có giá 3 triệu. Nhưng em yên tâm, học viên làm dưới sự giám sát của anh, đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Đạt khẳng định.

Người này còn cho biết, những dịch vụ bên cơ sở của y đều đảm bảo an toàn và tuyệt đối không biến chứng, bảo hành trọn đời, vừa tiêm vào là thấy ngay hiệu quả. “Không tin, em cứ vào facebook bên anh mà xem thử lượng khách thì biết, khách hàng làm xong đều đẹp rạng ngời, chưa có ai phản hồi không tốt về dịch vụ bên anh”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về xuất xứ của chất filler sẽ được tiêm vào để làm thon gọn cằm, Đạt ấp úng rồi nhanh chóng chuyển sang tư vấn dịch vụ khác.

Tại trang Facebook Đặng Trang, hàng ngàn hình ảnh đẹp lung linh của các cô gái trẻ, ai cũng mũi cao, mặt V-line, nước da trắng ngần hút hồn khách hàng. Đạt bảo: “Đó, cơ sở của bên anh luôn đông khách, mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt like (thích) và share (chia sẻ). Nếu mình làm không đẹp, không chất lượng thì làm sao người ta dám comment (nhận xét) tốt như vậy”.

Bên cạnh đó, Đạt còn “tung hô” chất lượng thuốc cũng như tay nghề tại cơ sở mình. Đối với dịch vụ truyền trắng, Đạt cho biết đối tùy vào nguồn gốc xuất xứ của thuốc mà sẽ có những mức giá khác nhau. “Truyền trắng Thụy Sĩ và Nhật lần lượt là 12 triệu và 15 triệu/ liệu trình 10 buổi, truyền siêu trắng với giá 75 triệu, còn nếu làm lẻ thì sẽ có giá 1 triệu rưỡi/ 1 buổi truyền. Toàn thuốc tốt không à, nhập khẩu chính hãng. Em cứ yên tâm nghen!”, Đạt dụ dỗ.

Cho rằng mình muốn đến cơ sở để được tư vấn cụ thể, chứ mạng facebook “ảo” lắm, nếu thấy được thì làm luôn. Đạt mau mắn hẹn giờ gặp mặt. Tại một chung cư ở Q.8, chúng tôi được hướng dẫn lên phòng. Có vài khách đang chờ tư vấn. Tại đây, Đạt khoe cơ sở mình còn tiêm cằm, nâng mũi, cắt mí, tiêm môi, làm trắng da, làm thon gọn mặt… Chị đi nhiều người còn được giảm giá từ 10%”- Đạt liếng thoắng.

“Thuốc mua trên mạng”

Đã từng nhận được đơn tố cáo của người làm đẹp tại cơ sở này, sau nhiều ngày theo dõi, chiều ngày 10/4, phóng viên Tiền Phong phối hợp với đoàn liên ngành thanh tra Sở Y tế TPHCM và công an TPHCM, công an Q.5 đã đột kích tại một cơ sở thẩm mỹ chui trên đường Nguyễn Biểu (Q.8), do Đặng Thị Trang làm chủ.

Trong căn phòng nhỏ có kê hai giường với nhiều loại thuốc chất cao, hai khách hàng chuẩn bị được Đạt làm đẹp. Tuy nhiên, người này phủ nhận và cho biết chỉ đến tư vấn chứ nơi đây không thực hiện phẫu thuật, tiêm chích gì. Người tên Đặng Thị Trang cũng quyết liệt phản đối đoàn thanh tra làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện nhiều loại filler làm đầy, ống tiêm, chất truyền trắng và nhiều loại thuốc chuyên khoa dùng trong kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Ngoài ra nơi đây còn có phòng làm trắng răng cho khách.

Làm việc với Thanh tra Sở y tế, ông Nguyễn Minh Đạt vòng vo bảo, bình thường có y tá đến truyền cho khách, bác sĩ thực hiện làm đẹp chứ mình không làm. Sau đó, người này thừa nhận mình chỉ giới thiệu khách cho một bác sĩ làm đẹp đang làm việc ở bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và hưởng phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên, theo người khách đang chuẩn bị làm đẹp khẳng định: “Chính người phụ nữ tại cơ sở này bôi tê cho tôi. Tôi định tiêm chất làm thon gọn mặt thì họ cũng tính làm luôn chứ không có bác sĩ, y tá nào”.

Theo số thuốc thanh tra kiểm kê được, hầu hết các loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, ông Đạt - người trực tiếp thực hiện làm đẹp cho khách khai rằng, các loại thuốc trên được ông mua trên mạng, có hóa đơn nhưng hiện tại chưa tìm ra.

Các loại thuốc được sử dụng tại cơ sở này hầu hết không có nhãn phụ tiếng Việt, đa số đều có chữ của Thái Lan, Trung Quốc…

Đoàn liên ngành đã tịch thu và niêm phong các loại thuốc trên, đồng thời thu 3 cuốn sổ ghi hóa đơn và bảng giá dịch vụ.

BS Trần Thiên Tài - Phòng khám Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: Làm đẹp giá rẻ coi chừng tính mạng Gần đây bệnh viện có nhận được khá nhiều ca bệnh nhân bị dị ứng sau khi tiêm filler, như nổi mẩn đỏ, sưng phù tại chỗ tiêm; trầm trọng hơn là dễ gây hoại tử. Nguy hiểm hơn, những filler giá rẻ không biết là chất gì, đó có thể là silicon hay chất gì thì mình không biết, rất dễ dẫn đến nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất, bệnh nhân không nên tin vào các dịch vụ làm đẹp giá rẻ, tin vào những hình ảnh lung linh trên mạng để phòng ngừa mất tiền, có khi còn mất mạng.

Nhóm PV Ban TPHCM