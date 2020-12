Dự án 10.000 tỉ hết tiền, người Sài Gòn khốn khổ với ngập lụt dù triều cường không cao

Quảng cáo

Người dân bức xúc vì nước ngập nhiều ngày qua.

Tối 15/12, hàng chục hộ dân sống sát công trình thi công cống Phú Định (thuộc dự án chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu - giai đoạn 1) ở phường 7, quận 8, TPHCM lại chật vật đối phó với dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặng từ ngoài kênh Tàu Hủ - Bến Nghé tràn vào nhà do triều cường lên cao.



Người dân cho hay, trước đây khi công trình đang thi công, nhà thầu trang bị hệ thống máy bơm gom nước từ các hệ thống cống trong khu dân cư ra công trình rồi dùng bơm lớn hút ra kênh nên khu dân cư không bị ảnh hưởng do triều, mưa lớn.

Nước từ dưới cống tràn lên nhà dân.

Tuy nhiên, khoảng một tháng nay, không hiểu vì lý do gì mà đơn vị thi công không bơm nước nữa nên mỗi khi triều cường, trời mưa là nước từ dưới cống lại trào lên ngập từ ngoài đường vào nhà.

Dòng nước đen ngòm, đặc quánh bốc mùi hôi thối nồng nặc từ dưới cống xộc thẳng vào nhà gây ô nhiễm, hư hỏng tài sản của người dân. "Khoảng một tháng nay họ rút máy bơm đi hết, nước đọng đen ngòm, không có máy bơm ra sông nên cứ triều cường lên là ngập lút cả đường, tràn vào nhà dân", ông Nguyễn Văn Sáu (ngụ phường 7, quận 8) nói.

Nhiều tuyến đường ngập nặng dù thủy triều không quá cao.

Cũng như ông Sáu, gia đình bà Khu Thị Phương Dung (nhà sát công trình cống Phú Định) bức xúc vì gần một tháng qua phải vật lộn vớn nước ngập, nước ô nhiễm. "Không chỉ triều cường đâu, trời mưa cũng ngập, nước tràn từ ngoài kênh lên đường rồi làm ngập hết luôn, hư hết tài sản của người dân thì ai chịu trách nhiệm đây?", bà Dung bức xúc.

Ghi nhận của phóng viên, tối 15/12, dù triều cường chỉ ở mức báo động 2 nhưng nhiều tuyến đường lớn, hẻm nhỏ ở khu vực phường 7, quận 8 cũng ngập hơn 20cm. Nước từ dưới cống trào lên bốc mùi hôi nồng nặc. Nước ngập từ ngoài đường, tràn vào khu vực sinh hoạt của người dân khiến cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nước ngập lênh láng từ ngoài kênh tràn lên đường.

Trao đổi với phóng viên, đại diện đơn vị thi công dự án cống Phú Định cho biết, do chưa được UBND TPHCM cấp vốn nên khoảng một tháng qua, Chủ đầu tư không cấp tiếp kinh phí cho đơn vị thi công nên không còn khả năng duy trì bơm nước chống ngập cho nhà dân.

Vị đại diện này cho biết thêm, từ khi dự án khởi công đến nay, đơn vị đã trang bị 12 máy bơm gom nước trong khu dân cư để chống ngập cho người dân trong khu vực. Trung bình mỗi tháng đơn vị tốn khoảng 80 triệu đồng chi phí vận hành hệ thống bơm này nhưng do nhiều vướng mắc về thủ tục nên chỉ quyết toán được một phần nhỏ. Hiện tại, Chủ đầu tư không cấp thêm vốn nên đơn vị tạm thời ngừng thi công công trình.

Nhà thầu ngừng thi công khiến nước tràn từ ngoài kênh vào nhà dân.

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Tập đoàn Trung Nam làm Chủ đầu tư, được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), khởi công vào tháng 6/2016. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TPHCM.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018, sau đó phải ngưng thi công 10 tháng và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 6/2019 do nhiều vướng mắc liên quan việc tái cấp vốn. Dự án tái khởi động vào tháng 2/2019, Chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án vào cuối năm 2019, đưa vào vận hành trong quý 1/2020 nếu được bàn giao mặt bằng trong tháng 6/2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang gặp bế tắc do thiếu vốn.

