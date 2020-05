Du khách bị lũ cuốn tử vong trên sông Đông Nai khi đi chơi thác nước

Quảng cáo

Khoảng 9h hôm nay 7/5, nhóm người từ TP.HCM và các xã Lộc An, Lộc Đức (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) rủ nhau dạo chơi, chụp ảnh tại bãi đá thác Liêng Ệp trên sông Đồng Nai, khu vực giáp ranh giữa xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh) và xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).

Trong lúc mọi người đang leo ra giữa bãi đá trên thác để ngắm cảnh, chụp ảnh bất ngờ nước lũ tràn về.

Ông Nguyễn Duyên An (52 tuổi, ngụ tại xã Lộc An) không may trượt chân té ngã và bị nước cuốn trôi mất tích. Những người cùng nhóm may mắn thoát ra khỏi thác nước an toàn.

Tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn

Chính quyền các xã Đinh Trang Thượng và Tân Thanh đã huy động hàng chục người tỏa ra tìm kiếm nạn nhân. Đến 14 giờ ngày cùng ngày, thi thể ông An đã được phát hiện bị mắc kẹt trong khe đá trên thác Liêng Ệp.

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân

Được biết, bãi đá thuộc thác Liêng Ệp rất đẹp nhưng khá nguy hiểm vì nằm trong dòng xả lũ của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2.

Để phòng tránh tình trạng đuối nước, Công ty Trungnam Power (đơn vị đầu tư, vận hành nhà máy thủy điện) đã gắn biển cảnh báo khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn có một số người tìm đến bãi đá để vui chơi, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm…

Kim Anh