Du khách người Canada tử vong khi tắm biển ở Hội An

Ngày 13/2, ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An, TP Hội An (Quảng Nam) xác nhận địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến một khách du lịch người Canada tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 12/2, ông Frederic K. (59 tuổi, quốc tịch Canada, tạm trú tại một biệt thự du lịch An Y.) đi tắm tại bãi biển An Bàng (thuộc phường Cẩm An). Trong lúc tắm, du khách này không may bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Người dân địa phương phát hiện đã báo cơ quan chức năng đồng thời phối hợp đã khẩn trương tìm kiếm, tuy nhiên khi được đưa lên bờ ông K. đã tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, đưa thi thể ông K. về nhà xác của bệnh viện để chờ thân nhân đưa về nước lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Văn