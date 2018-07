Du khách tắm biển Cửa Lò sau ngày mưa bão

Ngày 19/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết: "Thực hiện tốt công tác chỉ đạo từ UBND tỉnh, UBND thị xã Cửa Lò đã hạn chế được tối đa thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cụ thể, trước khi bão vào, UBND thị xã đã kiên quyết chỉ đạo các phòng ban, người dân, tiểu thương nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống bão. Các phòng ban có nhiệm vụ đôn thúc, quản lý, giám sát chặt chẽ cũng như hỗ trợ người dân trong việc di chuyển các vật dụng, cài chắn nhà cửa. Các lực lượng công an, dân quân có mặt 24/24h sẵn sàng làm nhiệm vụ . Toàn bộ chủ nhà hàng ven biển phải đóng cửa, dùng bao cát đè nén mái tôn. Vật dụng quan trọng trong nhà hàng được đưa về trong khu dân cư. Thời điểm biển động, sóng lớn, các khách sạn phối hợp với lực lượng an ninh không để du khách ra biển. Toàn bộ tàu thuyền của ngư dân cập bến an toàn. Bên cạnh đó, cơn bão số 3 có cường độ gió nhẹ cũng là vấn đề quan trọng hạn chế thiệt hại".

Bão số 3 đi qua, du khách trở lại tắm biển.