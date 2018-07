Dự kiến mưa lớn kéo dài, Hồ Hòa Bình mở thêm cửa đáy thứ 3

Chiều 13/7, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và chuẩn bị diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hoà Bình, ứng phó đảm bảo an toàn hạ du”, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh thuỷ điện Hoà Bình mở tiếp một cửa xảy đáy vào 21h30 ngày 14/7.

Thủy điện Hòa Bình phải tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan. Tuỳ theo tình hình diễn biến của mưa lũ, nhà máy sẽ mở thêm các cửa xả theo quy định.

Như vậy, hiện hồ Hòa Bình đang mở 3 cửa đáy xả lũ. Hai cửa xả đáy trước đó được mở vào lúc 8h ngày 9/7 và 8h ngày 7/7.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu, các địa phương: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình khẩn trương triển khai phương án ứng phó khi xả lũ.

Theo đó, các địa phương bằng mọi cách phải thông báo thông tin xả lũ đến chính quyền các cấp, người dân, các tổ chức hoạt động trên sông, ven sông.

Hướng dẫn biện pháp kỹ thuật bảo vệ an toàn hoặc di chuyển ngay các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy, hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi…có biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, trạm bơm ven sông, cống, các công trình qua sông và các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (13/7) đến hết ngày 17/7, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Từ 14 - 17/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô từ 2-3m; thượng lưu sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông La từ 1-3m; thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-5m.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các địa phương có nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng: Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự kiến cuộc diễn tập “Điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du” sẽ tổ chức từ 20h đến 22h ngày 14/7, với sự tham gia của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ Công Thương, các địa phương là Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Phạm Anh