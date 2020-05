Du lịch Phú Quốc chưa thể hồi phục sau giãn cách xã hội

Quảng cáo

Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi được phép tổ chức đón và phục vụ khách du lịch sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID -19 thì các đơn vị kinh doanh du lịch đã tiến hành khử trùng, vệ sinh, trang trí cảnh quan tại đơn vị, các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí...

Ghi nhận của PV tại Bãi Sao (thị trấn An Thới) được xem là một trong bãi biển đẹp nhất ở Phú Quốc nhưng vắng khách.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, khách đến Phú Quốc chưa cao do tâm lý người dân còn lo ngại.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, nhất là trong điều kiện cả nước chưa công bố hết dịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đã trang bị máy thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn,…để phục vụ du khách.

Theo thống kê từ các địa phương vùng du lịch trọng điểm, trong 4 ngày từ ngày (từ 30/4 đến 3/5), tổng lượt khách đến các tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 36 ngàn lượt khách, bằng 13,6% so với cùng kỳ.

Tại Bãi Sao chỉ lác đác một vài khách du lịch.

Trong đó, khách quốc tế 1.536 lượt khách, bằng 27,7 % so với cùng kỳ, khách quốc tế đa số là khách đã tạm trú trên địa bàn từ khi có dịch bệnh COVID - 19 đến nay chưa về nước, không có khách quốc tế mới; khách lưu trú 10 ngàn lượt, bằng 21,4% so với cùng kỳ; khách tham quan các khu, điểm du lịch gần 26 ngàn lượt, chỉ bằng 11,8% so với cùng kỳ.

Một số nhà hàng vẫn chưa hoạt động trở lại.

Nhìn chung, khách du lịch đã bắt đầu quay trở lại, dịp lễ 30/4 - 1/5, các đơn vị kinh doanh du lịch đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế địa phương.

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Kiên Giang, lượng khách đến tham quan du lịch còn rất ít do tâm lý lo ngại dịch bệnh, chưa có cảm giác an toàn. Do mới tập trung lao động sản xuất trở lại, khả năng tài chính hạn chế do ngừng việc thời gian dài, trong khi nhiều dịch vụ bổ trợ cho hoạt động du lịch chưa hoạt động trở lại.

Đa số là khách du lịch nội địa.

Bãi biển tự nhiên đẹp nhất Phú Quốc chỉ có vài người tắm.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, Quý I/2020 tổng lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh khoảng 2 triệu lượt khách, giảm 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 146 ngàn lượt khách, giảm 41,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ước đạt 3.404,2 tỷ đồng, giảm 36,6% so với cùng kỳ. Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch ước đạt 1.855 tỷ đồng, giảm 33,2% so với cùng kỳ.

Có rất ít khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Đẹp (53 tuổi) buôn bán tại KDL Bãi Sao cho biết, do ảnh hưởng dịch COVID -19 nên khách đến Phú Quốc giảm đáng kể nên việc buôn bán ế ẩm.

Ước tính thiệt hại đối với thị trường quốc tế, khách du lịch giảm 41,5%, tương đương lượng khách giảm 104 ngàn khách, thiệt hại kinh tế khoảng 1.892 tỷ đồng. Riêng thị trường khách du lịch Trung Quốc giảm trên 70,5% so cùng kỳ, tương đương 20 ngàn khách, thiệt hại kinh tế khoảng 369 tỷ đồng. Đối với thị trường khách nội địa, lượng khácch du lịch giảm 22,9%, tương đương khoảng 190 ngàn khách, thiệt hại kinh tế khoảng 417 tỷ đồng. Tổng thiệt hại của du lịch Kiên Giang trong Quý I/2020 ước tính khoảng trên 2.309 tỷ đồng

Còn tại tuyến cáp treo Hòn Thơm, lượng khách du lịch giảm đáng kể. Khu vực bán vé cáp treo. Điểm du lịch Dinh Cậu (Phú Quốc) vắng khách. Trong khi đó tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc... vắng người đi.

Chiều ngày 9/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Văn Thọ, Trưởng phòng Văn hoá – Thông tin huyện Phú Quốc cho biết, tính trong dịp lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, lượng khách đến Phú Quốc hơn 3.000 người (chủ yếu khách nội địa), trong khi đó so với cùng kì năm 2019 là gần 40.000 ngàn lượt khách. Sắp tới, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị, các doanh nghiệp kích cầu du lịch, đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Nhật Huy