Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng

Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng, đây là vấn đề khiến cho tình hình đất nước thời gian qua có nơi mất an ninh trật tự, chính quyền bị động và lúng túng trong xử lý. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh tinh thần yêu nước nhưng nhấn mạnh rằng không được để lòng yêu nước bị những kẻ lợi dụng kích động, gây rối phá hoại đất nước. “Những đối tượng gây rối là không yêu nước nhưng lại tự xưng là yêu nước. Biết bao nhiêu thế hệ chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì mảnh đất này. Vì thế chúng ta không đơn giản mà làm thiệt hại quyền lợi của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói và khẳng định, đặc khu là để góp phần xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Nếu xây dựng đặc khu mà ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì nhất định không làm.

Còn đối với Luật An ninh mạng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, luật không cấm người dân vào mạng nhưng không được dùng công cụ này phá hoại an ninh quốc gia và xúc phạm danh dự nhân phẩm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. “Nước ta có 94 triệu dân nhưng có tới 65 triệu người có tài khoản Facebook. Thời gian qua hoạt động của Facebook tương đối phức tạp, tuyên truyền sai lệch chủ trương của Đảng và Nhà nước nên chúng ta không chấp nhận chuyện này”, bà Ngân nói, đồng thời dẫn chứng, phương Tây tự do nhưng quản lý mạng rất chặt chẽ, chính quyền phạt rất nặng các đối tượng vu khống nói xấu tới lợi ích quốc gia.

Hòa Hội