Được tìm lại tài sản bị mất, du khách Nhật viết thư cảm ơn Huế

Trong thư của ông Hidenori Ushio đã bày tỏ sự cám ơn và khen ngợi tinh thần vì người dân phục vụ của lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế.

Trước đó, vào ngày 13/6, ông Hidenori Ushio đánh rơi ví đựng tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng ở trên xe taxi. Ngày 15/6, ông Ushio đã gửi đơn nhờ Công an tỉnh TT-Huế giải quyết.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc và tìm tài sản trả lại cho du khách. Khi lực lượng công an kiểm tra bên trong chiếc taxi thì phát hiện phía dưới gần ghế phụ xe có một ví da màu đen, bên trong có khoảng 1 triệu đồng tiền mặt Việt Nam, 435 USD, 6.000 yên Nhật, 7 thẻ tín dụng mang tên ông Hidenori Ushio, một số giấy tờ quan trọng khác. Theo đó, tài xế tên Trần đã giao nộp toàn bộ số tài sản và các giấy tờ cho cơ quan công an để trả lại cho ông Hidenori Ushio.

Đến ngày 17/6, ông Hidenori Ushio đã nhận lại toàn bộ tài sản bị thất lạc trong niềm cảm kích về tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng tại TT-Huế.

Ngọc Văn