Đường Hà Nội ngập nước, ùn tắc trong chiều 30/8

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo: Ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, do vậy dự báo lượng phương tiện đổ ra các nút giao thông và tuyến đường cửa ngõ để đi về các tỉnh thành sẽ rất đông. Do vậy để đảm bảo hành trình đi lại và di chuyển được thông thoáng, an toàn, Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân nên ra đường sớm hơn với thời gian đi làm hàng ngày. Nếu sắp xếp được và không có việc cần thiết nên tránh các giờ cao điểm.