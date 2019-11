'Em ước được gặp lại mẹ, dù chỉ 5 giây thôi'

Quảng cáo

Sáng 17/11 tại TPHCM đã diễn ra “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” với sự tham dự của hơn 1.200 người.



Lễ tưởng niệm do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND TPHCM tổ chức với thông điệp "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại". Lễ tưởng niệm cũng là lời cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Dự lễ tưởng niệm có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TPHCM và hơn 1.200 người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, mỗi năm nước ta có 8.000 người chết, hơn 15.000 người bị thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông (TNGT). Theo Phó Thủ tướng, những tổn thất, di chứng thương đau của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức người thân, bạn bè người bị nạn. Nhiều người tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều nạn nhân bỗng chốc trở thành thương tật suốt đời. Phía sau những cái chết do TNGT là hàng ngàn tổ ấm bị tổn thương với hàng chục ngàn em nhỏ mất cha, mẹ, hàng ngàn bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời.

“Ai trong chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức dậy giữa đêm khóc gọi tìm mẹ, tìm cha mà không thấy. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình. Nỗi đau cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý cuộc sống không gì so sánh được”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chia sẻ.

Ông Trương Hòa Bình kêu gọi các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương cùng toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, cùng tự giác thực hiện đã uống rượu, bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô..

Trần Nguyễn Hùng Thắng xúc động khi nhắc đến người mẹ qua đời do TNGT.

Cùng em trai đến dự lễ tưởng niệm, Trần Nguyễn Hùng Thắng (học sinh Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè) lặng lẽ lau những giọt nước mắt lăn trên má. Mẹ Thắng mất sau một vụ tai nạn giao thông, hai anh em Thắng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi.

“Hôm đó, mẹ dặn hai anh em ở nhà nấu cơm tối, đợi mẹ đi làm về rồi cùng ăn. Thế nhưng mẹ không về ăn cơm nữa. Nếu có một điều ước, em ước được gặp lại mẹ một lần, chỉ 5 giây thôi cũng được”, Thắng ngậm ngùi.

