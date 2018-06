'Gây rối trật tự công cộng không phải là yêu nước'

Ngày 20/6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai (đơn vị số 1) đã tiếp xúc cử tri tại xã An Phước, huyện Long Thành và xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, các cư tri quan tâm về dự thảo luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật an ninh mạng. Ông Nguyễn Văn Với (ngụ xã An Phước) đặt vấn đề: “Xin các đại biểu giải thích, Luật Đặc khu cho thuê đất 99 năm cụ thể là gì? Có phải là mất đất, bán đất hay không”.

Sau câu hỏi này, ông Võ Văn Thưởng cho hay, việc kiểm tra để nghiên cứu trình Quốc hộ dự luật là đúng theo hiến pháp và các quy định pháp luật. Các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt khi hình thành có thể nói giải quyết được 2 mục tiêu, đó là thử nghiệm cơ chế chính sách cho việc quản trị điều hành một nền kinh tế hiện đại, góp phần hoàn thiện thể chế về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo ra một khu vực phát triển mạnh mẽ, mang tính động lực để có thể thúc đẩy các khu vực khác.

Ông Nguyễn Văn Với (ngụ xã An Phước) đặt câu hỏi với ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Thưởng, đây là một vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ ở nước ta nên việc nghiên cứu để thực hiện ở Việt Nam là cần thiết, nhất là khi nước ta vẫn đang trong quá trình phát triển. Đáng tiếc là có một số quy định của dự thảo luật, khi được thông tin chưa đầy đủ, gây hoang mang trong dư luận nhân dân, dẫn đến việc tụ tập, gây rối tại một số nơi trong thời gian vừa qua.

“Xin khẳng định với cô bác, các anh chị cử tri là không bao giờ có chuyện bán đất cho nước ngoài. Nhưng vấn đề là khi diễn đạt ra ngoài lại bị diễn đạt theo hướng là bán đất cho nước ngoài 99 năm. Vấn đề này không đầy đủ, không chính xác, không đúng với bản chất của vấn đề. Tuy nhiên đây cũng là vấn đề Quốc họi rất là lắng nghe và có tiếp thu để điều chỉnh trong dự thảo luật”- ông Võ Văn Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cũng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước, có quyền bày tỏ lòng yêu nước nhưng không cho phép bất cứ ai nhân danh lòng yêu nước để tụ tập gây rối, tấn công lực lượng chức năng, phá hoại tài sản Nhà nước, nhân dân. “ Tôi không tin rằng, những người tụ tập, đất xe, phá hoại tài sản, tấn công lực lượng chức năng là những người yêu nước”- Ông Thưởng nhấn mạnh.

Với luật An ninh mạng vừa được thông qua, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ mong muốn cử tri, các tầng lớp nhân dân vững tâm, đồng thời khẳng định luật An ninh mạng hoàn toàn không vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến của nhân dân, cũng không có chuyện vì luật An ninh mạng mà một số nhà cung cấp mạng xã hội từ bỏ Việt Nam.

Đức Minh