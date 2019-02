Giả danh công an chặn xe người đi đường

Ngày 14/2, Công an TP Bến Tre phối hợp với Công an xã An Khánh, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) làm việc với Trần Thanh Long (SN 1995), ngụ tại địa phương và Trần Văn Đức (SN 1982), ngụ xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để làm rõ hành vi giả danh công an với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức và Long tại cơ quan công an.

Trước đó, tối ngày 13/2, Long điều khiển xe mô tô mang BKS 71B2 – 14853 chạy hướng từ huyện Châu Thành đi thành phố Bến Tre chở Đức đi mua mồi nhậu. Lúc này Đức mặc quần áo thường, Long mặc trang phục Công an nhân dân.

Khi đến quốc lộ 60 thuộc xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, Long chặn xe nhiều người đi đường để kiểm tra giấy tờ, một người dân phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên quay clip thì lập tức Long và Đức lên xe bỏ chạy về hướng thị trấn Châu Thành.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã truy bắt được Đức. Đến sáng nay, Long đến công an xã An Khánh (huyện Châu Thành) đầu thú và mang theo 1 bộ quân phục công an, cùng bộ quân hàm thiếu úy công an.

Quân phục cùng bộ quân hàm thiếu uý được cơ quan chức năng thu giữ.

Tiến hành kiểm tra nhà ở của Long phát hiện 2 áo, 1 quần, 1 thắt lưng ngành công an. Long khai nhận bộ quần áo trên được bạn cho, còn quân hàm mua trên mạng.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nhật Huy