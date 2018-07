Gia hạn dự án cải thiện môi trường nước

Dự án cải thiện Môi trường nước thành phố Huế khởi công tháng 6/2010, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, với tổng mức đầu tư là 24 tỷ yên (tương đương 5.000 tỷ đồng, trong đó 20,8 tỷ yên do Chính phủ Nhật Bản tài trợ). Từ khi triển khai đến nay, dự án này luôn rơi vào tình trạng chậm tiến độ, thi công ì ạch, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc và mất an toàn giao thông.

Mới đây, dự án này được đưa vào diện giám sát đặc biệt của HÐND tỉnh TT-Huế. Theo đánh giá của ban quản lý dự án, trong quá trình thực hiện, một số nhà thầu hạn chế về năng lực; không đủ nguồn tài chính dồi dào như cam kết ban đầu với chủ đầu tư, ảnh hưởng tiến độ dự án. Trước tình hình chậm trễ kéo dài, UBND tỉnh TT-Huế đã xin ý kiến Chính phủ và được đồng ý cho gia hạn thực hiện dự án đến ngày 31/12/2020.

Ngọc Văn