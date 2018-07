Gia Lai: Một ban quản lý rừng để mất 164m3 gỗ

Ngày 14/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: Các ngành chức năng của tỉnh đã kỷ luật khiển trách lãnh đạo và nhân viên trong Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly vì để xảy ra 2 vụ phá rừng, khối lượng thiệt hại là 164m3. Thời điểm xảy ra các vụ việc từ cuối tháng 11/2017 đến tháng 1/2018.

Vụ đầu tiền xảy ra tại tiểu khu 221, 225, 227 làm thiệt hại 96,9m3 gỗ (nhóm I đến V). Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) đã đề nghị truy tố Lê Công Hoàng (phường Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai) về tội vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Vụ việc còn có 17 đối tượng khác liên quan, nhưng do không đủ cơ sở xử lý hình sự nên công an đề nghị chi cục kiểm lâm xử phạt hành chính.

Vụ phá rừng thứ 2 tại tiểu khu 226, xã Ia Kreng (huyện Chư Păh) làm thiệt hại 68,4m3 gỗ. Vụ việc này Công an huyện Chư Păh đang tiếp tục điều tra.

Từ đó, Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Gia Lai đã có các văn bản chỉ đạo những cán bộ liên quan để xảy ra mất rừng gồm các ông Rơ Châm Tâm (Chủ tịch UBND xã Ia Kreng), ông Phạm Thanh Xuân (Phó Chủ tịch UBND xã Ia Kreng) và ông Đặng Anh Tuấn (Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Păh) nghiêm khắc phê bình kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước UBND huyện Chư Păh; kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Tấn (kiểm lâm địa bàn xã Ia Kreng).

Đặc biệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đã kỷ luật khiển trách 7 viên chức của ban gồm: 4 viên chức thuộc Tổ bảo vệ số 3 là các ông Nguyễn Ngọc Hiền (tổ tưởng), ông Võ Thái Học, ông Nguyễn Văn Triệu và ông Đinh Khắc Hải (thành viên tổ); 3 viên chức thuộc Tổ bảo vệ rừng số 4 là ông Trần Quốc Tuấn (tổ trưởng), Phan Đình Linh, Trương Duy Kha (thành viên).

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật Sở NN&PTNT đã họp xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Thành Phước (Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly) và Vũ Văn Thảo (Phó ban Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly).

