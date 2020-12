Gia Lai tăng tội phạm do... dịch bệnh

Quảng cáo

49 vụ xâm hại tình dục trẻ em

UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo số 164 về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/11/2020).

Theo UBND tỉnh này, tội phạm về trật tự xã hội, do triển khai thường xuyên, quyết liệt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh nên phạm pháp hình sự được kiềm chế, giảm mạnh so với cùng kỳ; toàn tỉnh tiếp nhận, xử lý 795 vụ, làm chết 21 người, bị thương 132 người, thiệt hại tài sản hơn 52 tỷ đồng. Trong khi đó, một số loại tội phạm như xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tăng; 49 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 13 vụ so với cùng kỳ.

Cũng theo thống kê, năm qua, Gia Lai xảy ra 22 vụ cướp tài sản, tăng 10 vụ so với cùng kỳ; cướp giật tài sản 24 vụ, tăng 6 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 42 vụ, tăng 16 vụ so với cùng kỳ. Cùng với đó, cơ quan chức năng bắt, xử lý 44 vụ, 293 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 151 vụ; 232 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, tăng 23 vụ so với cùng kỳ; phát hiện, xử lý 170 vụ, 859 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, tăng 50 vụ và 406 đối tượng so với cùng kỳ. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng trái phép ma tuý tổng hợp tại các cơ sở kinh doanh như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ tiếp tục xảy ra tại một số địa phương (phát hiện, xử lý 44 vụ, 300 đối tượng, tăng 14 vụ và 79 đối tượng so với cùng kỳ). Cơ quan chức năng còn phát hiện 2 vụ tham ô tài sản, 1 vụ nhận hối lộ, 2 vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Gia Lai, với 9 đối tượng bị bắt.

Đặc biệt, trong năm qua, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông có xu hướng gia tăng, gây thiệt hại lớn với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; tình trạng phạm tội sử dụng mạng viễn thông, internet để đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhiều địa phương với quy mô lớn. Điển hình như công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng internet tại các địa bàn TP Pleiku, thị xã An Khê, và các huyện Mang Yang, Đắk Pơ, Chư Sê, Chư Păh (đều thuộc tỉnh Gia Lai) với số tiền giao dịch hơn 1,6 nghìn tỷ đồng...

Do dịch bệnh, kinh tế khó khăn



Về nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm trên, UBND tỉnh Gia Lai đánh giá do hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, kinh tế - xã hội khó khăn, tạo áp lực tội phạm, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tác động tiêu cực của mặt trái xã hội, sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức lối sống trong một bộ phận người dân; trình độ, nhận thức hạn chế, ảnh hưởng của phim, ảnh phẩm đồi truỵ dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, cần chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an…; Cùng với đó, xác định, phân công nhiệm vụ của các cấp, các ngành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; gắn công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, cần chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó công an là nòng cốt, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Đặc biệt, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên, tập trung tội phạm xâm hại trẻ em, lừa đảo, đánh bạc, sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen"...

