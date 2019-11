Giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy trên phố Lò Rèn

Quảng cáo

Sáng 29/11, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết lực lượng PCCC và CNCH đã nhanh chóng dập tắt đám cháy xảy ra vào đêm qua tại phố Lò Rèn, phường Hàng Bồ, giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h35 ngày 28/11, sau khi nhận được tin báo cháy, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều 2 xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an phường Hàng Bồ tổ chức tới hiện trường dập lửa.Lúc này trong tầng 2 và tầng 3 của căn nhà đang bốc cháy có 2 người phụ nữ cao tuổi đang mắc kẹt. Các chiến sỹ cứu hỏa đã nhanh chóng tìm phương án tiếp cận người bị nạn và đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn.Hai nạn nhân đều hơn 60 tuổi và 80 tuổi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện sức khỏe đã ổn định.Được biết đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 1 ngôi nhà sau đó lan lên tầng cao bên trên.Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà