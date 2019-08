Giải cứu người đàn ông bám ngọn cây giữa dòng lũ dữ ở Thanh Hóa

Quảng cáo

Từ hôm 2/8, mưa bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện Quan Sơn. Đến sáng 3/8, mưa lớn cộng với nước thượng nguồn từ Lào đổ về tạo thành lũ tràn qua bản Xa Ná và một số bản ở Quan Sơn. Nước lũ theo suối Son cuốn trôi hơn 20 nhà ở Xa Ná, hơn 10 người bị cuốn theo dòng lũ.

Ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, cho biết: cán bộ xã không thể tiếp cận được bản Xa Ná do nước sông Luồng lên rất nhanh, chảy xiết. Đến ngày 4/8, việc tiếp cận Xa Ná vẫn hết sức khó khăn, thông tin liên lạc không ổn định. Một đoàn công tác đã đi xuồng qua sông Luồng, đi bộ vào Xa Ná tối 3/8 để hỗ trợ dân bản. Hiện có khoảng 1.000 người thuộc nhiều lực lượng đang tìm kiếm người mất tích.

Tuy nhiên, bản này cách QL 217 khoảng 7km, để vào được phải sử dụng tàu cao tốc vượt sông Luồng, sau đó tiếp tục đi bộ khoảng 5km đường rừng. Anh Hoàng Xuân Luyến (45 tuổi, ở bản Xa Ná), một trong những người được cứu, kể lại: Thời điểm xảy ra sự việc, anh đưa vợ và 2 con sang nhà anh trai tá túc. Đến lúc quay về nhà lấy đồ thì bị nước cuốn. Sau đó có người tìm thấy và đưa anh Luyến cấp cứu. Hiện một con nhỏ của anh Luyến đang mất tích.

Gia đình ông Hà Văn Tiệu (bản Xa Ná, xã Na Mèo) có 6 người, một người đi làm ăn xa, 5 người còn lại sinh sống ở bản Xa Ná hiện cũng đang mất liên lạc, gồm: Hà Văn Tiệu, Hà Thị Bứng, Vi Thị Sống, Hà Văn Quỳnh, Hà Thị Thăm.

Đến cuối ngày 4/8, nước lũ rút dần, tuy nhiên, việc tiếp cận các bản bị lũ ở Quan Hóa hiện hết sức khó khăn. Người dân vùng lũ vẫn đang sử dụng nguồn lương thực tại chỗ là chủ yếu.

Cứu người 4 giờ bám ngọn cây

Một trong những nạn nhân ở Xa Ná bị lũ cuốn trôi ra giữa sông Luồng là ông Lương Văn Chon. Sau khi được lực lượng chức năng cứu sống, ông Chon cho biết: Buổi sáng hàng ngày, ông thường dậy sớm làm trên rẫy. Sáng 3/8, trời mưa, nhưng ông Chon vẫn dậy sớm ra ngoài. Có tiếng ầm ầm từ trên cao cùng với một khối nước khổng lồ đổ ập xuống. Sợ quá, ông Chon vội trèo lên cây to. Một lúc sau nước sông Luồng dâng cao, ông Chon mắc kẹt.

Sau đó, Phạm Bá Huy (26 tuổi, bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn) bơi ra giữa dòng nước, cùng lực lượng chức năng trên bờ hỗ trợ đưa ông Chon vào bờ. Huy kể: “Tôi thấy ông Chon đang trên ngọn cây giữa dòng lũ. Do thiếu nhiều thiết bị cứu hộ, lực lượng chuyên nghiệp chưa đến được hiện trường nên việc cứu ông Chon của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn. Lúc khoảng 13h30 phút cùng ngày, tôi đề nghị lực lượng chức năng của huyện để tôi bơi ra cứu ông Chon”.

Sau đó, Huy mặc áo phao, buộc hai can nhựa vào người, dùng sợi dây cáp nối với cột điện trên bờ, rồi túm dây cáp, đem thêm áo phao, can nhựa bơi ra sông. Lúc này, người ông Chon đang tím tái, nhiều vết thương. Huy nhanh chóng mặc áo phao, cột can nhựa vào người ông Chon, rồi nối đầu sợi dây cáp vào thiết bị cứu hộ buộc quanh người ông Chon, để lực lượng trong bờ vừa kéo đầu dây cáp. Huy vừa bơi vừa đẩy ông Chon vào bờ.

Phạm Bá Huy (bìa phải) kể lại chuyện cứu người

Khi ông Chon được đưa vào bờ, đúng lúc nước sông Luồng lại dâng cao, chảy xiết làm đứt dây cáp, nước lũ đẩy Huy vào đúng chỗ ngọn cây mà ông Chon mắc kẹt lúc sáng. Lúc này lực lượng chức năng liên tục dùng loa nhắc nhở Huy không tự lao xuống sông bơi vào bờ vì nước sông chảy xiết. Sau gần 4 giờ bám trên ngọn cây, một gốc cây bên cạnh sắp bật gốc, trời chuẩn bị tối nên lúc hơn khoảng 18h, Huy quyết định lao xuống dòng nước lũ, dùng hết sức lực bơi theo theo dòng chảy về phía bên kia sông Luồng. Huy bơi vào bờ an toàn, cách vị trí mắc kẹt khoảng 400 mét.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của anh Phạm Bá Huy, sáng 4/8, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Quan Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng anh Huy 10 triệu đồng; đồng thời làm quy trình để khen thưởng hành động dũng cảm cứu người của Huy.

Hoàng Lam