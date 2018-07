Giải quyết khiếu kiện Thủ Thiêm trong 6 tháng cuối năm

Chiều 12/7, sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM (khóa IX) đã bế mạc sau khi thông qua 21 nghị quyết quan trọng.

Các Nghị quyết được thông qua, gồm: Mức thu phí thư viện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM; quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm; quy định chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 -2020; quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động; chất vấn và trả lời chất vấn…

Nhiều Nghị quyết được cử tri quan tâm như điều chỉnh mức hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội; điều chỉnh mức chính sách đặc thù cho y tế, giáo dục huyện Cần Giờ; danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chương trình phát triển nhà ở TPHCM giai đoạn 2016-2025…

HĐND TPHCM cũng chấp thuận lùi thời gian thu phí đậu xe ô tô đến ngày 1/8 theo đề nghị UBND TPHCM.

Đáng lưu ý, tại Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội – văn hóa 6 tháng cuối năm, HĐND TP nhất trí yêu cầu chính quyền thành phố Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài liên quan đến thu hồi đất, đặc biệt là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

HĐND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh triển khai dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh); thường xuyên kiểm tra công tác cung cấp bảo hộ lao động cho công nhân vệ sinh; công khai danh mục các di tích bảo tồn; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ văn hóa nghệ thuật; chú trọng đào tạo nghề chất lượng cao, liên kết doanh nghiệp, đào tạo việc làm cho lao động hộ nghèo, cận nghèo...

HĐND TPHCM sẽ tiếp tục lập đoàn giám sát bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố; giám sát tiến độ, hiệu quả các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế thành phố tăng khá, thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, an sinh xã hội đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị tuy có diễn biến phức tạp do sự kích động của các phần tử phản động, cực đoan, cơ hội chính trị... nhưng nhờ có chỉ đạo kịp thời, biện pháp mạnh mẽ nên an ninh chính trị giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND TPHCM nhận thấy công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế-xã hội năm 2018 có một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khả năng hoàn thành không cao, giải pháp chưa đủ mạnh, thiếu khả thi.

Công tác quản lý, sử dụng, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý nhiều mặt còn có tình trạng buông lỏng, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục dích, còn lãng phí.

“Nhiều dự án châm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Việc triển khai các nghị quyết của HĐND để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội còn chậm. Giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa có hiệu quả. Thực hiện 7 chương trình đột phá còn chậm, một số chương trình có khả năng không đạt nếu không có giải pháp mạnh mẽ”, bà Tâm nhận xét .

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND thành phô chỉ đạo quyết liệt, điều hành xác định nhiệm vụ trọng điểm, phân công rõ việc, rõ người, chịu trách nhiệm, không đùn đẩy… tiếp tục hoàn thành các đề án thực hiện nghị quyết 54 trình HĐND TP vào kỳ họp tháng 9.

