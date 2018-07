Giám đốc Công an Bắc Giang điều động về làm Cục phó C45

Đại tá Phạm Mạnh Thường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang được điều động về Bộ Công an giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an.

Thời gian bắt đầu nhiệm vụ mới của Thiếu tướng Tô Xuân Ân và Đại tá Phạm Mạnh Thường là từ ngày 1/7.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cán bộ được điều động luôn có ý chí phấn đấu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang và nhân dân trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí Tô Ân Xô trên cương vị công tác mới, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Tô Ân Xô (bìa trái) được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải bài viết của Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” trong đó nhấn mạnh: Bộ sẽ xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp gắn với luân chuyển cán bộ và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương.

Nguyễn Trường