Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ngày 10/9/2019, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và ông Hồ Văn Năm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xem xét Tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận: Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010 - 2015 trực tiếp phụ trách, để Phòng Cảnh sát giao thông (trực tiếp phụ trách) xảy ra nhiều vi phạm kéo dài nhiều năm, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là “rất nghiêm trọng”, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông Huỳnh Tiến Mạnh, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi thành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với kỷ luật đảng.

Luân Dũng