Giám đốc công an Hà Nội nói gì về người ngáo đá, tâm thần gây án?

Quảng cáo

Tại phiên chất vấn Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội chiều 5/12, đại biểu Nguyễn Hoài Nam đặt vấn đề nhiều vụ trọng án giết người, thậm chí giết người thân diễn ra ở Hà Nội do công tác phòng ngừa xã hội rất yếu. Đại biểu Duy Hoàng Dương đặt vấn đề, hiện nay, tình trạng người tâm thần gây án giết người, hành hung, gây thương tích. Cần phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, và có giải pháp quản lý, ngăn chặn. Đại biểu Đoàn Việt Cường cho rằng, ngày càng nhiều đối tượng hình sự là người ngoại tỉnh gây trọng án ở Hà Nội, điển hình là vụ việc giết xe ôm trên địa bàn Bắc Từ Liêm...



Theo Giám đốc công an thành phố Hà Nội, hiện nay, có hai khái niệm là phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nêu ví dụ điển hình về vụ án nghiêm trọng ở Đan Phượng, ông Khương cho biết, đây là ví dụ điển hình về phòng ngừa xã hội yếu kém, trong đó có trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở. “Chúng tôi đã yêu cầu công an Đan Phượng kiểm điểm, đặc biệt là đội cảnh sát hình sự, công an xã bởi vì mâu thuẫn giữa hai anh em này không phải bột phát mà đã kiện cáo, mâu thuẫn nhau nhiều lần. Nhân dân trong khu vực ai cũng biết”, ông Khương nói.

Theo ông Khương, ngoài trách nhiệm nòng cốt tham mưu của lực lượng công an thì cũng có trách nhiệm của toàn dân, của tổ hòa giải, của mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên, hội phụ nữ.

Ông Khương cũng lưu ý, trong phòng ngừa xã hội, ngoài việc lưu ý đến các mâu thuẫn trong đời sống bình thường, cần chú ý đến các đối tượng ngáo đá, ngáo rượu. “Chúng tôi đã phải tổ chức 3 cuộc hội thảo để đưa ra khái niệm thế nào là ngáo đá. Cần làm rõ khái niệm để chỉ đạo công an cơ sở khảo sát, rà soát và lên danh sách các trường hợp ngáo đá.

“Hiện tôi yêu cầu lãnh đạo phòng cảnh sát ma túy hàng ngày phải nhắn tin báo cáo cho tôi số lượng tăng giảm của người ngáo đá, vì đối tượng này hay gây ra thảm án, đặc biệt là gây án với người thân”, ông Khương nói thêm.

Liên quan đến người tâm thần gây án, ông Khương cho rằng, muốn đưa vào điều trị phải có kinh phí. Chính quyền cũng không có đủ tiền để làm từ thiện. Nhiều gia đình không đủ điều kiện vật chất. Bệnh viện cũng không đảm bảo được mãi. “Đề nghị có kiến nghị HĐND thành phố có khoản kinh phí để đảm bảo cho người dân có được cuộc sống trong an ninh, an toàn”, ông Khương nói.

Liên quan đến tội phạm hình sự là người ngoại tỉnh, ông Khương cho biết, Hà Nội, TP HCM thu hút nhiều người dân ở nơi khác về học tập, sinh sống, kéo theo tội phạm cũng về đông.

“Trong quy định của Bộ Công an, các đối tượng khi di chuyển về Hà Nội đều có sự phối hợp theo dõi chặt chẽ nếu có tiền án, tiền sự. Còn đối tượng ngoại tỉnh mà chưa có tiền án tiền sự thì phải thông qua nắm hộ, nắm người thông qua tạm trú tạm vắng”, ông Khương nói.

Trường Phong