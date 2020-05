Giám đốc Công an Quảng Nam nói về nguyên nhân vụ lật ghe 5 người mất tích Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ lật ghe là do 11 thanh niên đến khu du lịch sinh thái Thuận Tình (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) để câu cá, giải trí khi trở về thì chiếc ghe gặp lốc xoáy khiến ghe bị lật. 6 người được cứu, hiện 5 người vẫn mất tích trong đó có chủ phương tiện