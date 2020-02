Giám đốc Sở Y tế: Khẩu trang từ giấy vệ sinh hoàn toàn vô tác dụng

Quảng cáo

Trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, khẩu trang lõi bằng giấy vệ sinh không có tác dụng. Theo ông Hiền đây là loại khẩu trang giả, lớp lõi bên trong không có khả năng hấp thụ những giọt dịch khi ta ho hoặc hắt hơi. "Toàn bộ số hàng khẩu trang giả đã được cơ quan chức năng tiêu hủy", ông Hiền nói.

Việc khẩu trang trở thành một mặt hàng “hot" đã tạo thời cơ thuận lợi cho kẻ xấu thực hiện hành vi trục lợi bất chính, bằng cách sản xuất và bán khẩu trang giả và khẩu trang kém chất lượng.

Ngày 13/2 vừa qua, đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý Thị trường (QLTT) cùng Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất khẩu trang y tế của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở tại thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã phát hiện các loại khẩu trang y tế do xưởng này sản xuất dùng nguyên liệu là các cuộn giấy to mềm, loại dùng làm giấy vệ sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng cũng có thể kiểm tra xem khẩu trang của mình đang sử dụng là thật hay giả thông qua các phương pháp sau: Đối với khẩu trang dùng 1 lần: Hai mặt của khẩu trang y tế dùng 1 lần sẽ có 2 công dụng riêng biệt: Mặt ngoài (thường màu xanh) có khả năng chống nước; mặt trong (thường màu trắng) có khả năng hấp thụ những giọt dịch khi chúng ta ho hoặc hắt hơi.

Dựa vào đặc tính này, có thể thử giọt, đổ nước lên mặt ngoài của khẩu trang y tế, nếu có hiện tượng bị thấm nước chứng tỏ đó là sản phẩm giả, sản phẩm kém chất lượng. Cùng với khuyến cáo của Tổng cục QLTT, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cung cấp thông tin về nguồn cung các loại khẩu trang và địa điểm người dân có thể mua khẩu trang.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam, hiện công suất sản xuất khoảng 250.000 chiếc/ngày và dự kiến sau ngày 17/2/2020 công suất đạt khoảng 450.000 chiếc/ngày. Ngoài ra, Công ty cổ phần-Viện Nghiên cứu Dệt may đã xử lý kháng khuẩn cho 10 tấn vải và cung ứng 4 tấn (tương đương 200.000 khẩu trang) cho các doanh nghiệp may khẩu trang.

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2, Tập đoàn dệt may Việt Nam có khả năng cung ứng ra thị trường 10 triệu chiếc khẩu trang do Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và một số công ty lấy vải của Công ty Dệt kim Đông Xuân sản xuất.

Từ 8/2- 8/3/2020, Công ty cổ phần TM và DV Hoàng Dương (Thương hiệu Canifa) sẽ cung cấp 250.000 khẩu trang vải với giá bình ổn tại hệ thống trên toàn quốc.

Hệ thống siêu thị Saigon Co.op thông báo đã đặt được 1,5 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn của X28, bắt đầu được giao từ ngày 12/2 và sẽ bán ra thị trường cho người dân tại các điểm bán trên toàn hệ thống của Saigon Co.op, trong đó ưu tiên các điểm bán hàng tại các địa phương có thời tiết lạnh như khu vực phía Bắc. Đồng thời Saigon Co.op tiếp tục làm việc với Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân) để có nguồn khẩu trang vải kháng khuẩn cung ứng ra thị trường.

Hệ thống siêu thị Big C: Big C đã làm việc với các nhà cung cấp để phân phối hơn 1 triệu chiếc khẩu trang với giá bình ổn và cũng đã làm việc với các thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam để đặt hàng và phân phối 500.000 khẩu trang vải với giá không lợi nhuận. Địa điểm bán hàng là trên toàn hệ thống Big C với 37 siêu thị tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc.

Vincommerce: Hệ thống Vinmart và Vimmart+ đã chuẩn bị nguồn hàng số lượng lớn khẩu trang và nước rửa tay các loại để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể, từ nay đến 29/2 số lượng khẩu trang các loại là trên 1,6 triệu chiếc và đến 30/3 số lượng là gần 4 triệu chiếc khẩu trang các loại. Đồng thời, các điểm bán cũng chuẩn bị khoảng 40.000 chai nước rửa tay khô/tháng và khoảng 130.000-160.000 chai nước rửa tay ướt các loại/ tháng để cung ứng ra thị trường...

