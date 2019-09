Gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Bắt đầu điều tra việc đưa, nhận hối lộ

Quảng cáo

Cụ thể, khởi tố bổ sung đối với bị can Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979), Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Đưa hối lộ” đối với Hồ Chúc (SN 1975, trú huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), giáo viên Trường Trung học phổ thông Thanh Hà, tỉnh Hòa Bình.

Ngoài hai bị can trên, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 6 bị can cùng về tội “Lợi dụng, chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự gồm: Đào Ngọc Thuật (SN 1980, trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), giáo viên Trường Trung học phổ thông Mường Bi, tỉnh Hòa Bình; Lê Thị Hồng (SN 1969, trú phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình; Nguyễn Đức Hoàng (SN 1979, trú phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình), Thanh tra viên Phòng Thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Tân Hưng (SN 1979, trú phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình), Cán bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Phùng Văn Thụ (SN 1966, trú phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình), Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Quách Thanh Phúc (SN 1969, trú xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 19/5, Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Trong đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Ngọc Thuật, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.

Ngày 13/9, sau khi có Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hồ Chúc và Đào Ngọc Thuật; khám xét chỗ ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Hồng, Hoàng, Hưng,Thụ, Phúc.

Trước đó, sau khi chấm thẩm định lại bài thi của các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi. Cơ quan kiểm tra kết luận, ông Nguyễn Quang Vinh lợi dụng chức vụ (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng Tổ chấm trắc nghiệm) để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khóa, tạo điều kiện cho ông Đỗ Mạnh Tuấn, Nguyễn Khắc Tuấn can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh. Ông Vinh còn cung cấp “mã phách” bài thi tự luận môn Ngữ văn cho bà Diệp Thị Hồng Liên (đảng viên chi bộ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) để bà Liên yêu cầu các tổ trưởng chấm thi tự luận nâng điểm cho các thí sinh.

Tháng 8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018. Sau đó vụ án được chuyển đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an trực tiếp điều tra. Có 8 cán bộ, giáo viên bị khởi tố bắt tạm giam, trong đó có ông Vinh và bà Liên. Hiện Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình thông báo đã khai trừ Đảng ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên.

Ngày 13/9, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình cho biết, đã tiến hành kỷ luật 15 đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

15 đảng viên này có khuyết điểm để con được can thiệp, sửa chữa, nâng điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, sau đó sử dụng kết quả thi không hợp pháp để được xét tuyển vào học các trường đại học và học viện trái pháp luật.

UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình xác định, những đảng viên này đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Vì vậy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 15 đảng viên này.

Trước đó UBKT Huyện ủy Kim Bôi (Hòa Bình) cũng thi hành mức kỷ luật “khiển trách” đối với 4 đảng viên có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

