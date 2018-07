Giang hồ xăm trổ chửi bới người qua trạm BOT Nam Định là ai?

Đối tượng xăm trổ đầy mình có những hành động thô tục với người đi đường không trả phí. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, một hành khách nữ đi xe con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả tiền phí (30.000 đồng/lượt), vì cho rằng mình chỉ đi phần đường không phải làm theo hình thức BOT nên không trả phí.Lúc này, một đối tượng xăm trổ, trên tay và cổ đeo đầy vòng, nhẫn vàng đứng chỉ tay chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ dung tục, xúc phạm vị khách nữ.không chỉ dừng ở đó, đối tượng này còn có những hành động dung tục, vô văn hóa... để "nổi tiếng khắp trên mạng".Điểm lạ lùng là, dù thời điểm đó trạm thu phí có cả nhân viên thu phí và bảo vệ (mặc đồng phục) nhưng không ai can thiệp, ngăn cản đối tượng trên chửi bới người đi đường.Chiều 23/7, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Cty CP Tasco (chủ đầu tư dự án BOT Mỹ Lộc) cho hay, đơn vị không dùng “đấu gấu”, chỉ thực hiện theo hợp đồng với nhà nước. Nhà nước phải đảm bảo quyền thu phí để hoàn vốn dự án. Vì lý do nào đó bất khả kháng thì phải đàm phán lại với doanh nghiệp và có giải pháp thỏa đáng.Ông Nguyễn Hữu Cao, Chánh Văn phòng Sở GTVT Nam Định cho biết, ông cũng mới nắm được thông tin qua mạng và đã đề nghị các lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc. “Mọi vấn đề phải đợi xác minh cụ thể mới trả lời được, còn giờ chưa có thông tin gì để nói”, ông Cao nói.Được biết, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc dùng để thu phí thu hồi vốn cho dự án tuyến đường chính nối từ Quốc lộ 10 (đoạn qua địa bàn TP Nam Định) tới huyện Mỹ Lộc, và tuyến nhánh nối từ tuyến đường chính đến quốc lộ 21A. Trong đó tuyến chính dài 3,9km, tuyến nối dài 550m.Dự án do Công ty CP Tasco làm chủ đầu tư, và hiện Công ty TNHH một thành viên Tasco 6 quản lý và thu phí. Với mức phí 30.000 đồng/lượt xe con dưới 12 chỗ.Do trạm thu phí BOT Mỹ Lộc lại nằm trên tuyến đường cao tốc Nam Định - Phủ Lý dài 25,1 km, được đầu tư bằng hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), dẫn tới các lái xe phản đối thời gian qua. Các lái xe cho rằng, họ chỉ dùng tuyến cao tốc được xây dựng theo hình thức BT, không qua các tuyến nối theo hình thức BOT, nên không đồng ý trả phí.Theo hợp đồng BOT giữa UBND tỉnh Nam Định và Tasco (ký tháng 7/2008), Dự án BOT Mỹ Lộc (tổng tuyến chính và tuyến tránh chỉ dài 4,45km) có tổng vốn đầu tư 313 tỷ đồng, thời gian thu phí hoàn vốn là 21,75 năm (đến năm 2032).Tuy nhiên, tới tháng 8/2014, hai bên ký lại phụ lục hợp đồng, tổng mức đầu tư dự án tăng lên 487,7 tỷ đồng, thời gian thu phí tính từ ngày 1/8/2009 đến 1/10/2026.Thêm vào đó, dù thời gian thu phí thu hồi vốn dự án được tính từu tháng 8/2009, nhưng dự án BOT dài hơn 4km trên phải tới ngày 28/6/2012 mới chính thức thông xe.