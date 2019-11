Gió mùa đông bắc gây mưa lớn nhiều ngày ở miền Trung

Quảng cáo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta. Dự báo tối và đêm nay (18/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (18/11), các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội trời trở rét. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh này dự báo kéo dài 2-3 ngày, bắt đầu từ chiều và tối thứ Hai tới tối thứ Tư.

Tuy nhiên kiểu thời tiết rét cả ngày lẫn đêm chỉ duy trì trong ngày và đêm nay (18/11), sau đó trời sẽ khô ráo nhanh nhưng nhiệt độ vẫn thấp, ban đêm 17-19 độ, ban ngày 20-23 độ. Từ thứ Ba (19/11), ban ngày khô ráo và trời nắng, nhiệt độ tăng lên mức 23-25 độ C, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Cũng từ đêm nay, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa rào, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Ông Lâm lưu ý, đợt gió mùa đông bắc này sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến quảng Ngãi từ chiều tối nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa to sẽ tập trung trong đêm 18 sang ngày 19 ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi mưa kéo dài hơn, sang ngày 22/11. Riêng Quảng Nam và Quảng Ngãi mưa lớn nhất tập trung trong ngày 21/11.

Nguyễn Hoài