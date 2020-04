Giới thiệu cán bộ: 'Phải có con mắt tinh đời'

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về nhân sự mình giới thiệu



Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp, vì “dưới có vững thì trên mới chắc”. Đặc biệt, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tiểu ban nhân sự, trước Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất, giới thiệu; không được vì thích ai, ghét ai mà giới thiệu không chuẩn. “Cái này trong cuộc sống không phải không có, chưa nói đến cánh hẩu, mới chỉ là yêu hay ghét, thích hay không thích thôi. Vì thế, khâu giới thiệu ban đầu rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, đồng thời nhấn mạnh các cơ quan, tổ chức có liên quan, trước hết là Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị. Các cơ quan, tổ chức liên quan phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ và sự phát triển bền vững, vững mạnh của đất nước. “Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII là chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.