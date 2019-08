Giữ gìn lâu dài thi hài Bác là nhiệm vụ thiêng liêng

Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu



Sáng 29/8, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.



Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29/11/1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người”. Theo GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước về kiểm tra, đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện thấy sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây (từ năm 1970 đến năm 2009)”.



Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, qua 50 năm, có thể khẳng định rằng Việt Nam hoàn toàn có thể giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đội ngũ những người làm công tác bảo quản, giữ gìn thi hài Bác đã không ngừng lớn mạnh hơn với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô; từng bước làm chủ lĩnh vực khoa học đặc biệt quan trọng này.



“Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình cùng với Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm của nhân dân ta và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, ngày nay, Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước đối với Người.

“Xin để Người yên giấc mộng say, còn trời đất đó, nước non đây”. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta coi việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nêu rõ.



Mãi mãi khắc ghi hình ảnh của Người



Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý Lăng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng về việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Tiếp tục nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, tăng cường hợp tác với các cơ sở y khoa trong và ngoài nước, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cho muôn đời sau.



Thủ tướng cũng lưu ý xây dựng, quy hoạch, tôn tạo đồng bộ kiến trúc, cảnh quan môi trường khu vực Lăng khang trang, ấn tượng, là điểm nhấn tiêu biểu về chính trị, văn hóa của Thủ đô Hà Nội và cả nước nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.



“Việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, mãi mãi là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam”, Thủ tướng nói.

"Lăng Bác là một đài hoa vĩnh cửu, một không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm kính yêu của nhân dân cả nước đối với Người. “Xin để Người yên giấc mộng say, còn trời đất đó, nước non đây”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc











Văn Kiên