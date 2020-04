Hà Giang có tân Giám đốc Công an

Quảng cáo

Chiều 17/4, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại 3 điểm cầu: Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Hà Giang. Dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh ta có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh.



Tại buổi lễ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an với các đồng chí: Đại tá Phan Huy Ngọc, thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Đại tá Hầu Văn Lý thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đến giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Bộ Công an.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định cho Đại tá Phan Huy Ngọc, thôi giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, chúc mừng Đại tá Hầu Văn Lý nhận Quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an Trao Quyết định và phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những cống hiến trong quá trình công tác của đồng chí Hầu Văn Lý tại Hà Giang và mong rằng với cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thường xuyên quan tâm, giữ vai trò là cầu nối, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng Công an tỉnh Hà Giang trong thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đối với Đại tá Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tin tưởng đồng chí với bản lĩnh chính trị vững vàng, bề dày kinh nghiệm trong công tác, góp sức cùng với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hầu Văn Lý và Đại tá Phan Huy Ngọc khẳng định trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể đơn vị để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Báo Hà Giang