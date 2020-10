Hà Nam bầu Chủ tịch tỉnh và 3 chức danh chủ chốt

Sáng nay, 6/10, tại thành phố Phủ Lý, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành nội dung kiện toàn các chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, kỳ họp đã nhất trí miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đông do nghỉ công tác.

Miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Đinh Thị Lụa do chuyển công tác làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Nam.

Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (do chuyển công tác khác) và ông Phạm Văn Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (do nghỉ công tác).

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam bầu nhân sự chủ chốt UBND và HĐND tỉnh

Phiên họp cũng đồng thời tiến hành bầu kiện toàn các chức danh trên. Kết quả, ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duy Tiên đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Lục; Bùi Văn Hoàng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cả 4 chức danh đều được bầu với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam biểu quyết thông qua kết quả bầu

Ngoài 4 chức danh chủ chốt trên, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam cũng nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông: Trần Đức Thuấn, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ (do đã chuyển công tác). Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Trần Đức Thuần (do nghỉ công tác) và bà Phạm Thị Bích Ngọc (do chuyển công tác).

Tại phiên họp đã bầu kiện toàn Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả, ông Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trúng cử chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy hứa sẽ không phụ kỳ vọng của cán bộ, nhân dân Hà Nam

Các ông: Đỗ Hoàng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trương Công Khải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Đức Thái, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Phạm Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục trúng cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ngay sau khi trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trương Quốc Huy cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với cá nhân mình.

Đại diện HĐND tỉnh Hà Nam chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức (trái)

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tích cực tiếp cận, nắm bắt, sâu sát tình hình thực tế địa phương, cơ sở, trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ của các thành viên UBND tỉnh, chính quyền các cấp, đặc biệt, trân trọng và đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của HĐND, MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

