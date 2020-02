Hà Nội: 50% số ngày có chất lượng không khí ở mức kém đến rất xấu

Bụi mịn PM2.5 được coi là sát thủ trong không khí khi có khả năng đi trực tiếp vào máu, gây ra nhiều bệnh về hô hấp và tim mạch. Với kích thước chỉ bằng 1/30 sợi tóc, khẩu trang vải, khẩu trang y tế không thể ngăn loại bụi này. Theo một nghiên cứu do quỹ Mirinda and Bill Gate tài trợ, tỷ lệ tử vong ở Việt Nam năm 2018 do ô nhiễm môi trường là 71.000 người, trong đó 50.000 chết do ô nhiễm không khí.